Υγεία - Περιβάλλον

Self Test στο Δημόσιο: Τι ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιους δημόσιους υπαλλήλους ισχύει το μέτρο. Πώς γίνεται η προμήθεια των self tests και η δήλωση του αποτελέσματος στο self-testing.gov.gr.

Στους υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους επεκτείνεται από την Μεγάλη Δευτέρα το υποχρεωτικό μέτρο διενέργειας self test.

Το μέτρο εφαρμόζεται στο προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, των ΟΤΑ, καθώς και στους ένστολους και στους δικαστικούς υπαλλήλους που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ιδιότητα και ασκούν τα καθήκοντά τους με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας και δεν τελεί σε καθεστώς τηλεργασίας ή σε οποιαδήποτε είδους άδεια.

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα πριν από την προσέλευση του εργαζομένου στον τόπο εργασίας του και έχει ισχύ μίας εβδομάδας από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο απασχολούμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Ειδικά για τις δύο επόμενες εβδομάδες οι υπόχρεοι υπάλληλοι μπορούν να προμηθευτούν προκαταβολικά δύο self tests από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και το Μεγάλο Σάββατο.

Η δήλωση αποτελέσματος πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr με την συμπλήρωση του ειδικού ηλεκτρονικού εντύπου «Δήλωση Αποτελέσματος Διαγνωστικού Ελέγχου για COVID - 19».

Εναλλακτικά οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη διεξαγωγή rapid test ή PCR test από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με δική τους επιβάρυνσή σε ιδιωτική δομή.

Για όσους δεν υποβληθούν στον έλεγχο ή δεν καταχωρίσουν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα προβλέπεται περικοπή αποδοχών.

Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι απασχολούμενοι μεταβαίνουν εντός 24 ωρών σε δημόσια δομή, (είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (rapid test ή PCR test).

Μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες θετικοί και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ' οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ και τους χορηγείται αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού.

Ειδήσεις σήμερα:

Μήλος: Έκρηξη και εργατικό ατύχημα σε σπίτι

Ινδική μετάλλαξη - Ζώη στον ΑΝΤ1: Λίγα τα δεδομένα για το συγκεκριμένο στέλεχος

Πάσχα στην πόλη: Πατέντες για πασχαλινό τραπέζι στο…μπαλκόνι (βίντεο)