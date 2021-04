Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Rapid test: Που βρέθηκαν τα περισσότερα θετικά το Σαββατοκύριακο

Tο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12.529 rapid test από κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ.

Διαρκώς αυξάνεται ο αριθμός των θανάτων ασθενών με κορονοϊό στην χώρα. Μάλιστα, με τους θανάτους του προηγούμενου 24ώρου, "έσπασε" ένα ψυχολογικό φράγμα, καθώς οι θάνατοι στην Ελλάδα, απο τις 12 Μαρτίου 2020, οπότε καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος στην Ελλάδα, ξεπέρασαν τους 10.000.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 1.400 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα από αυτά τα 13 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ωστόσο, κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ συνεχίζουν καθημερινά να κάνουν rapid test ανά την επικράτεια.

Το Σάββατο 24 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 24 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 17 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 4.502 rapid test και ανευρέθηκαν 82 θετικά (1.82%).

1. ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / 457 rapid test με 2 θετικά (0.44%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 25 έτη

2. ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: Δ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ / 373 rapid test με 10 θετικά (2.68%) αφορούν σε 5 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη

3. ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΣΤΑΘΜΌΣ ΜΕΤΡΌ «ΣΎΝΤΑΓΜΑ» / 753 rapid test με 31 θετικά (4.12%) αφορούν σε 13 άνδρες και 18 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη

4. ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ / RAPID TEST 258 rapid test με 7 θετικά (2.71%) αφορούν σε 5 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη

5. ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: ΙΣΩΜΑ / 83 rapid test με 4 θετικά (4.82%) αφορούν σε 1 άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη

6. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 30 rapid test με 1 θετικό (3.33%) αφορά σε 1 άνδρα 39 ετών

7. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ: ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ / 17 αρνητικά rapid test

8. ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΠΛΑΤΕΊΑ ΗΡΏΩΝ, ΕΡΈΤΡΙΑ / 96 rapid test με 2 θετικά (2.08%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 41.5 έτη

9. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: ΛΙΜΑΝΙ / 10 αρνητικά rapid test

10. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ / 39 αρνητικά rapid test

11. ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ / 102 αρνητικά rapid test

12. ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ / 430 rapid test με 7 θετικά (1.63%) αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 22 έτη

13. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ / 168 rapid test με 1 θετικό (0.6%) αφορά σε 1 άνδρα 70 ετών

14. ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ / 71 rapid test με 1 θετικό (1.41%) αφορά σε 1 γυναίκα 58 ετών

15. ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / 296 rapid test με 5 θετικά (1.69%) αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 14 έτη

16. ΠΕ ΚΩ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ / 92 αρνητικά rapid test

17. ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: ΚΑΠΗ ΣΠΑΡΤΗΣ / 68 αρνητικά rapid test

18. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ / 245 rapid test με 3 θετικά (1.22%) αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη

19. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ / 221 αρνητικά rapid test

20. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΕΛΑΣΣΟΝΑ / 97 rapid test με 1 θετικό (1.03%) αφορούν σε 1 άνδρα 58 ετών

21. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ / 36 αρνητικά rapid test

22. ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ (7Η ΤΟΜΥ ΙΩΛΚΟΥ) / 222 rapid test με 5 θετικά (2.25%) αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη

23. ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ / 222 rapid test με 2 θετικά (0.9%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 38 έτη

24. ΠΕ ΡΟΔΟΥ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ/ 116 αρνητικά rapid test

Κυριακή 25 Απριλίου 2021

Την Κυριακή 25 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 36 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 30 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 8.027 rapid test και ανευρέθηκαν 170 θετικά (2.12%).

1. ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: Δ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ / 701 rapid test με 23 θετικά (3.28%) αφορούν σε 10 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη

2. ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΣΤΑΘΜΌΣ ΜΕΤΡΌ «ΣΎΝΤΑΓΜΑ» / 698 rapid test με 33 θετικά (4.73%) αφορούν σε 17 άνδρες και 16 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη

3. ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / 829 rapid test με 28 θετικά (3.38%) αφορούν σε 13 άνδρες και 15 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη

4. ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΝΟΤΙΑ ΠΥΛΗ ΔΕΘ / 255 rapid test με 14 θετικά (5.49%) αφορούν σε 7 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη

5. ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΊΔΡΥΜΑ ΤΣΩΝΗ / 37 αρνητικά rapid test

6. ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΠΛΑΤΕΊΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ / 51 αρνητικά rapid test

7. ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ / 39 αρνητικά rapid test

8. ΠΕ ΑΡΤΑΣ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΤΑΣ / 254 rapid test με 1 θετικό (0.39%) αφορά σε 1 άνδρα 46 ετών

9. ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΣ / 75 αρνητικά rapid test

10. ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ / 268 rapid test με 7 θετικά (2.61%) αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη

11. ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ Θ. ΖΙΑΚΑ / 7 αρνητικά rapid test

12. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ / 70 rapid test με 3 θετικά (4.29%) αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 54 έτη

13. ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: ΟΑΕΔ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ / 63 rapid test με 2 θετικά (3.17%) αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 22 έτη

14. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: ΛΙΜΑΝΙ / 19 rapid test με 1 θετικό (5.26%) αφορά σε 1 γυναίκα 22 ετών

15. ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ / 110 rapid test με 1 θετικό (0.91%) αφορά σε 1 άνδρα 27 ετών

16. ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ / 60 rapid test με 1 θετικό (1.67%) αφορά σε 1 άνδρα 68 ετών

17. ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ / 186 rapid test με 2 θετικά (1.08%) αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη

18. ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ / 256 rapid test με 3 θετικά (1.17%) αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη

19. ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ / 745 rapid test με 3 θετικά (0.4%) αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη

20. ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / 207 rapid test με 14 θετικά (6.76%) αφορούν σε 5 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη

21. ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΡΟΥ / 48 αρνητικά rapid test

22. ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / 260 rapid test με 2 θετικά (0.77%) αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη

23. ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: DRIVE THROUGH ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ / 182 rapid test με 6 θετικά (3.3%) αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52.5 έτη

24. ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ / 133 rapid test με 1 θετικό (0.75%) αφορά σε 1 γυναίκα 44 ετών

25. ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ: ΚΑΠΗ ΚΙΛΚΙΣ / 10 αρνητικά rapid test

26. ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ / 44 αρνητικά rapid test

27. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ / 421 αρνητικά rapid test

28. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ / 291 rapid test με 3 θετικά (1.03%) αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη

29. ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / 290 rapid test με 1 θετικό (0.34%) αφορά σε 1 γυναίκα 25 ετών

30. ΠΕ ΠΑΡΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ / 45 αρνητικά rapid test

31. ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ / 14 αρνητικά rapid test

32. ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ / 58 αρνητικά rapid test

33. ΠΕ ΡΟΔΟΥ: ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΡΟΔΟΥ / 191 rapid test με 1 θετικό (0.52%) αφορά σε 1 άνδρα 23 ετών

34. ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚH ΠΛΑΤΕIΑ ΤΡΙΚAΛΩΝ / 348 rapid test με 4 θετικά (1.15%) αφορούν σε 3 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 47.5 έτη

35. ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: DRIVE THROUGH ΛΑΜΙΑ / 700 rapid test με 12 θετικά (1.71%) αφορούν σε 9 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48.5 έτη

36. ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ / 62 rapid test με 4 θετικά (6.45%) αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37.5 έτη

