“Ο Δρόμος Προς το EURO 2020”: Νικοπολίδης – Καραγκούνης για τον θρίαμβο του 2004

Νικοπολίδης και Καραγκούνης, έπαιξαν... μπάλα στον ANT1 και ξεδίπλωσαν το κουβάρι των αναμνήσεων του θριάμβου του 2004. Τι είπαν για την απουσία της Εθνικής από το φετινό Euro.

Οι πρεσβευτές του 2020 Αντώνης Νικοπολίδης και Γιώργος Καραγκούνης μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ο Δρόμος Προς το EURO 2020», ενώ στην εκπομπή του Σαββάτου μίλησε ο Γενικός Γραμματέας της UEFA, Θεόδωρος Θεοδωρίδης.

Αναλυτικά ο είπαν στον ANT1 και στους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λιώρη:

Κάνατε μία τεράστια καριέρα ως ποδοσφαιριστές, και τώρα κάνετε μία προσπάθεια να μπείτε στα media με την συνέντευξη που δώσατε ο ένας στον άλλον;

Αντώνης Νικοπολίδης: Αυτό έγινε πέρυσι. Ήταν μία ιδέα που είχε να κάνει κυρίως με το πόσο γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Επιλέξαμε τα πρόσωπα που θέλαμε να κάνουμε ο ένας στον άλλον. Εγώ επέλεξα τον Σπανούλη που έχουμε και κοινά. Κάναμε μία πάρα πολύ ωραία κουβέντα και νομίζω ότι πολλές φορές, οι αυθόρμητες κουβέντες βγάζουν περισσότερα πράγματα. Είναι μία διαφορετική κουβέντα. Προσπαθούμε ακόμα και τώρα να δημιουργήσουμε μία νέα σειρά, πάλι με 6 διαφορετικούς πρωταγωνιστές και αν μπορέσουμε θα έχουμε και μία μεγάλη έκπληξη.

Ήταν καλός καλεσμένος ο Αντώνης Νικοπολίδης; Πως ήταν στην κουβέντα;

Γιώργος Καραγκούνης: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα και έγινε σε ένα πολύ ωραίο μέρος στην Αθήνα. Το κάναμε για την UEFA. Ήταν πολύ ευχάριστο όλο αυτό. Πέρασα καλά και πιστεύω ότι βγήκε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και όπου παρακολούθησαν αυτό το βίντεο των 6 λεπτών με τον Αντώνη. Θυμηθήκαμε πολύ ευχάριστες στιγμές που μένουν πάντα χαραγμένες μέσα μας.

Οι φωτογραφίες (στο βίντεο) ήταν δικές σας ή τις βρήκε η παραγωγή;

Α.Ν.: Η παραγωγή τις βρήκε.

Γ.Κ.: Όταν πήγα στην Ιταλία μετά το EURO, έπαιζα στην Ίντερ τότε, με είχαν δει εκεί ο Ματεράτσι, ο Καναβάρο και όλοι οι παίκτες που πήραν μετά από δύο χρόνια το παγκόσμιο μου έλεγαν χαριτολογώντας «Είσαι πρωταθλητής Ευρώπης και μπορείς να λες ό,τι θες» Οπότε και εμείς στην συνέντευξη επειδή έχουμε πάρει ένα τόσο σημαντικό κύπελλο ό,τι και να πούμε, μέσα είμαστε.

Επειδή αυτό που καταφέραμε ήταν τόσο μεγάλο κάποιες φορές είναι σαν να μείναμε εκεί. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Μετά από το EURO έκανε και άλλα πράγματα η εθνική. Πήγε σε παγκόσμιο κύπελλο δύο φορές, πήγε δύο φορές σε EURO. Μένουμε στο EURO του 2004 αλλά υπήρχε και συνέχεια.

Α.Ν.: Ήταν για μένα μία δεκαετία. Μία πραγματική δεκαετία. Τόσες συμμετοχές, τόσες επιτυχίες και νίκες δεν είχαμε ποτέ. Και ήταν συνεχόμενες. Για μένα αυτή η επιτυχία έδωσε το έναυσμα, αλλά σίγουρα και η ίδια η επιτυχία ήταν η κληρονομιά για τους υπόλοιπους.

Και οι δύο έχετε περάσει από την Ομοσπονδία. Είστε άνθρωποι με γνώση και άποψη. Περνάμε σίγουρα ένα κακό φεγγάρι. Θα κρατήσει πολύ καιρό ακόμα;

Γ.Κ.: Ευχόμαστε όλοι να μην κρατήσει πολύ καιρό αυτό και να επιστρέψουμε στις επιτυχίες. Όμως δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος γιατί δεν υπάρχουν υποδομές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αντί να καλυτερεύουμε σε αυτό το επίπεδο θα έλεγα ότι χειροτερεύουμε. Το 2004 είχαμε τρεις ομάδες στο Champions League. Αυτό ήταν μία εμπειρία. Τους αντιπάλους μας τους είχαμε απομυθοποιήσει κατά κάποιο τρόπο. Τώρα βλέπουμε ότι μία ομάδα πάει στο Champions League αλλά όχι απευθείας. Το πρωτάθλημά μας δεν είναι στο επίπεδο που ήταν. Δεν έχουμε επιτυχίες και με τις μικρότερες ομάδες. Το 2004 δεν ήταν αυτόφωτο και έγινε. Το 1998 σαν Ελπίδων βγήκαμε δεύτεροι στην Ευρώπη και μάλιστα άδικα γιατί μας τον είχαν κλέψει τον τελικό. Μάλιστα ο διαιτητής ήρθε και δούλεψε στην Ελλάδα μετά. Το 1995 βγήκαμε τρίτοι στην Ευρώπη. Οπότε υπήρχαν προϋποθέσεις και επιτυχίες για να φτάσουμε στο 2004 και να καταφέρουμε να κερδίσουμε αυτό το μεγάλο κύπελλο. Τώρα, και δεν βγαίνουν πολλά ταλέντα και δεν έχουμε τις σωστές υποδομές να εμπνεύσουμε αυτά τα νέα παιδιά, για να μπορέσουν να ακολουθήσουν το ποδόσφαιρο και τον πρωταθλητισμό. Οπότε όταν έρχονται τα δύσκολα παιχνίδια δεν είμαστε έτοιμοι από όλες τις απόψεις.

Α.Ν.: Θα συμφωνήσω με αρκετά από αυτά που λέει ο Γιώργος. Αν και λίγο πιο έμπειρος από τον Γιώργο επειδή εργάζομαι σε τμήματα υποδομών ακόμα και όταν ήμουν προπονητής της Εθνικής μας U21, νομίζω ότι οι αλλαγές πρέπει να γίνουν από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του ποδοσφαίρου το οποίο πρέπει να έχει μία διάρκεια 5 ετών, να έχει συγκεκριμένη στρατηγική, δομή, πλάνο και ανθρώπους να το τρέξουν. Αυτήν την στιγμή ψάχνουμε να φτιάξουμε την εθνική ομάδα ενώ δεν υπάρχει βάση.

Τι έχουμε να δούμε στο EURO; Ποιοι περιμένετε ότι θα κερδίσουν; Ποιους πρέπει να υποστηρίξουμε;

Γ.Κ.: Εγώ είμαι με τους Ιταλούς. Πάντα τους υποστήριζα. Από τη στιγμή που η πρώτη μου ομάδα ήταν η Ίντερ, έχω ζήσει εκεί, και πηγαίνω συχνά την υποστηρίζω. Η άλλη ομάδα είναι η Πορτογαλία γιατί είναι προπονητής ο Φερνάντο (Σάντος). Ζήσαμε πολλά μαζί αλλά έχω και πολλές συμπάθειες και φίλους. Ας πάνε στον τελικό αυτές οι δύο ομάδες και ας κερδίσει ο καλύτερος.

Φαβορί βλέπεις ή επειδή υποστήριξες αυτές τις δύο ομάδες τους δίνεις και στον πρώτο λόγο;

Γ.Κ.: Η Ιταλία πιστεύω ότι έχει κάνει καλή δουλειά. Προπονητής είναι ο Μαντσίνι, έχει βάλει νέα παιδιά και μαζί με κάποιους παλιούς βλέπουμε ότι έχει μία σταθερότητα σαν ομάδα. Με έχει εντυπωσιάσει στα προκριματικά η σταθερότητα που έχει. Παίζει και στην έδρα της το πρώτο παιχνίδι. Είναι ένα από τα φαβορί, αλλά και οι παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Ισπανία, η Γερμανία … όλες οι μεγάλες ομάδες.

Πιστεύεις ότι η Ιταλία δεν είναι μία τυπική Ιταλία και είναι καλύτερη στην επίθεση και όχι στην άμυνα;

Γ.Κ.: Ναι και ειδικά με τους νέους παίκτες, ειδικά στον χώρο της επίθεσης. Είναι γρήγοροι και διεισδυτικοί και μπορούν ανά πάσα στιγμή να βάλουν ένα γκολ ή να κάνουν μία καλή ενέργεια. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο αλλά πάντα στην άμυνα είναι καλή η Ιταλία. Δεν τρώει εύκολα γκολ όπως ξέρουμε πάντα στις Ιταλικές άμυνες. Πιστεύω ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά θα δούμε γιατί είναι ένα EURO πολύ διαφορετικό. Δεν πρέπει να υπάρχουν απώλειες λόγω του ιού. Θα έχεις τις ιδιαιτερότητές του, οπότε πριν από ένα τέτοιο EURO δεν χωράνε πολλά προγνωστικά.

Θα θέλαμε και το προγνωστικό του Αντώνη Νικοπολίδη.

Α.Ν.: Όσο και θέλει να παίζει επιθετικά η Ιταλία, το DNA δεν αλλάζει. Εγώ νομίζω ότι το νούμερο ένα για φαβορί είναι η Γαλλία. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, έχει το πιο ποιοτικό και μεγάλο ρόστερ, και για μένα διαθέτει έναν σούπερ σταρ, σιγά σιγά ο Ρονάλντο φεύγει από το προσκήνιο, και αυτός είναι ο Μπαπέ. Είναι ο άνθρωπος που μπορεί να τους κάνει τη διαφορά. Επίσης ο προπονητής της Γαλλία είναι ένα προπονητής του αποτελέσματος. Δεν ρισκάρει, ξέρει τα προτερήματα των ποδοσφαιριστών του. Έχει παίκτες που θέλουν να αποδείξουν τις ικανότητές του όπως ο Πογκμπά και ο Γκριεζμάν. Άρα εγώ τους θεωρώ το πρώτο φαβορί. Υπάρχουν και οι παραδοσιακές δυνάμεις αλλά π.χ. η Γερμανία αυτό που έχει δείξει τελευταία δεν είναι ενθαρρυντικό όπως δεν είναι και για την Ισπανία. Η στρατηγική της Πορτογαλίας πάντα την κάνει φαβορί.

Γιώργο πότε ένας ποδοσφαιριστής αρχίζει και σκέφτεται τα τελικά;

Γ.Κ.: Από την στιγμή που παίξεις το τελευταίο παιχνίδι της πρόκρισης. Το πέρασες και περιμένεις με αγωνία. Αλλά ειδικά όταν φτάνει ο τελευταίος μήνας πριν το EURO, το μεγαλύτερο άγχος είναι να είσαι καλά. Να μην τραυματιστείς. Γιατί δύο χρόνια προσπαθείς. Τα δίνεις όλα στα προκριματικά για να περάσεις, και μετά όταν φτάσεις στη μεγάλη γιορτή να μην είσαι;

Αντώνη η διακοπή, το φορτωμένο πρόγραμμα που ακολούθησε, το γεγονός ότι οι εθνικές ομάδες βγήκαν από τον ρυθμό τους, ευτυχώς βρέθηκαν τα προκριματικά του Μουντιάλ, θα παίξει μεγάλο ρόλο;

Α.Ν.: Αυτό που αφήνει η κατάσταση της πανδημίας είναι η κόπωση και οι τραυματισμοί. Είναι κάτι που θα συναντήσουν σίγουρα οι ομάδες τον Μάιο, γιατί υπάρχουν παίκτες όπως π.χ. ο Λεβαντόφσκι που παίζει συνεχόμενα από τον περασμένο Ιούνιο. Είναι πολύ επιβαρυμένο το πρόγραμμα. Οι παίκτες που παίζουν στην Αγγλία έχουν ένα πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Ο Γκουαρντιόλα είπε σε μία συνέντευξή του ότι πρέπει να γίνει κάτι με το πρόγραμμα, γιατί οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μηχανές, και υπάρχουν συνέχεια τραυματισμοί. Αυτός πιστεύω ότι θα είναι ένας λόγος που ή δεν θα δούμε ένα καλό EURO ή θα δούμε ένα πολύ καλό EURO. Είναι όλα ανοιχτά. Βλέπω μία καινούργια τάση στο ποδόσφαιρο. Επανέρχεται η τριάδα στην άμυνα. Είναι ωραίο να βλέπουμε πως εξελίσσεται το ποδόσφαιρο με διάφορους τρόπους. Σχηματισμοί και στρατηγικές επανέρχονται από το παρελθόν για να υπηρετήσουν το μέλλον. Είναι ωραίο που το παρακολουθούμε αυτό.

Γιώργο από όλες τις πρεμιέρες από τις διοργανώσεις που έχετε πάει, ποια θυμάσαι με την μεγαλύτερη αγωνία.

Γ.Κ.: Κάθε πρεμιέρα είχε τις δικές τις ιδιαιτερότητες. Η κάθε διοργάνωση είναι διαφορετική. Σε κάθε πρεμιέρα υπάρχει τρομερή πίεση. Θυμάμαι μία ιδιαιτερότητα στην Αφρική το 2010 γιατί παίξαμε πάρα πολύ νωρίς. Ήταν 12:30 το μεσημέρι. Δεν μπορούσαμε να το συνηθίσουμε και να προσαρμοστούμε, και μας στοίχισε. Γενικά όμως έχουμε κάνει πολύ καλές πρεμιέρες και το 2004, αλλά και στην Πολωνία είχαμε κάνει πολύ σπουδαία παιχνίδια που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Ο Γιώργος Καραγκούνη για το χρυσό γκολ το 2012 εναντίων της Ρωσίας

Γ.Κ.: Αυτή ήταν η τελευταία μας μεγάλη νίκη σε μεγάλη διοργάνωση EURO. Όταν παίζουμε κόντρα σε όλους έχουμε μεγαλύτερη δύναμη. Εκεί που μας είχαν όλοι ξεγραμμένους κάναμε την μεγάλη εμφάνιση και νίκη και παίρναμε την πρόκριση. Αυτό το κάναμε με την Ρωσία το 2012 και με την Ακτή Ελεφαντοστού στη Βραζιλία. Κάναμε την υπέρβαση και τις δύο φορές.

Α.Ν.: Ο Γιώργος Καραγκούνης έχει βάλει σημαντικά γκολ, έχει σημαντική παρουσία. Αν θέλει κάποιος να τον χαρακτηρίσει θα πει «Είναι παίκτης της Εθνικής ομάδας.» Είναι ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, και για αυτό όλοι τον έχουν συνδυάσει με την εθνική ομάδα.

Το μεγάλο παιχνίδι σου Αντώνη είναι με την Τσεχία ή με την Ισπανία;

Α.Ν.: Εγώ νομίζω ότι είναι με την Πορτογαλία στον τελικό. Ερχόμουν από ένα μεγάλο διάστημα αποχής. Ήταν πολύ δύσκολο να ξεκινήσω αλλά από παιχνίδι σε παιχνίδι γινόμουν καλύτερος. Ήθελα λίγο χρόνο να βρω τον χώρο μου. Γαλλία, Τσεχία και ο τελικός ήταν νομίζω τα καλύτερα παιχνίδια μου.

Ποιος είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στο φετινό EURO;

Α.Ν. Σίγουρα ο Νόιερ είναι ένας ξεχωριστός και χαρισματικός τερματοφύλακας. Αυτή τη στιγμή ο καλύτερος τερματοφύλακας με βάση την φυσική κατάσταση, είναι ο Κουρτουά. Η Ρεάλ βρίσκεται εκεί που είναι, επειδή έχει τον Κουρτουά.

Είπατε στην συνέντευξη πάμε να πετύχουμε μία νίκη. Είπε κάποιος πάμε να το πάρουμε;

Α.Ν.: Πραγματικά έτσι ήταν. Είπαμε να πάρουμε μία νίκη ή να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Φυσικά ο Γιώργος Καραγκούνης διαφωνούσε με όλα. Ήθελε κάτι παραπάνω. (Γέλια)

Η εκπομπή «Ο Δρόμος Προς Το EURO 2020» θα μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45.

