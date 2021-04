Αθλητικά

Barcelona Open: Ο Τσιτσιπάς “λύγισε” από τον Ναδάλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε τον καλύτερο εαυτό του στον τελικό με τον Ράφα Ναδάλ, αλλά στο τέλος δεν κατάφερε να κάνει δικό του και τον πρώτο τίτλο ATP.

Μετά τον πρώτο τίτλο Masters στην καριέρα του στο Μόντε Κάρλο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε τον καλύτερο εαυτό του στον τελικό με τον Ράφα Ναδάλ στη Βαρκελώνη, αλλά στο τέλος δεν κατάφερε να κάνει δικό του και τον πρώτο τίτλο ATP. Στον 15ο τελικό της καριέρας του, ο Έλληνας τενίστας κοίταξε... κατάματα τον Ισπανό «θρύλο» του παγκόσμιου τένις, έπαιξε με ψυχή και του έβαλε δύσκολα, αλλά ο έμπειρος αριστερόχειρας ήταν εν τέλει ο νικητής, με 6-4, 6-7, 7-5, του Barcelona Open. Ο «βασιλιάς» της «κόκκινης επιφάνειας», Ράφα Ναδάλ, -μετά τη σημερινή νίκη του επί του Στέφανου Τσιτσιπά- αύξησε σε 12 τους τίτλους του (!) στο εν λόγω τουρνουά.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά, μετά το 2018 που το Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στον τελικό του Barcelona Open. Αντίπαλός του ήταν και τότε ο Ράφα Ναδάλ, με τον αριστερόχειρα Ισπανό να νικά τον Τσιτσιπά με 6-2, 6-1.

Μέχρι σήμερα, ο Τσιτσιπάς έχει αντιμετωπίσει εννέα φορές τον αριστερόχειρα Ισπανό, Νο 3 στον κόσμο και κορυφαίο τενίστα της Ιστορίας στην χωμάτινη επιφάνεια. Ο Ναδάλ μετρά πλέον επτά νίκες, ενώ ο Ελληνας πρωταθλητής έχει επικρατήσει δύο φορές. Η πρώτη ήταν το 2019 στο Masters 1.000 της Μαδρίτης (6-4, 2-6, 6-3) και η δεύτερη στο εφετινό Australian Open και μάλιστα με ανατροπή (3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4, 7-5).

Ειδήσεις σήμερα:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: πωλητήριο με ποσό... που ζαλίζει!

Πιθανό τετ-α- τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Κιμ Καρντάσιαν για Γενοκτονία Αρμενίων: Το ευχαριστώ στον Τζο Μπάιντεν