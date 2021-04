Life

Όσκαρ 2021: Ο Έλτον Τζον κάνει εικονικό πάρτι πριν από την τελετή

Λίγο πριν την έναρξη της τελετής που θα γίνει σε συνθήκες…κορονοϊού και ο Έλτον Τζον προσκαλεί τους φίλους του σε πάρτι.

Ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, Έλτον Τζον καλεί τους θαυμαστές να παρακολουθήσουν το εικονικό του πάρτι, πριν από την απονομή των Όσκαρ.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος φημίζεται για τη διοργάνωση, από το 1992, πάρτι πριν από την τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, δίνει τώρα στους θαυμαστές του την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη live-streamed εκδήλωση έναντι 19,99 δολαρίων.

Ο Έλτον Τζον ανακοίνωσε τα νέα στο TikTok με τον σύζυγό του Ντέιβιντ Φέρνις. Στο TikTok θα παρουσιάσουν επίσης ένα ειδικό αφιέρωμα πριν από την τελετή των Όσκαρ.

«Βαριέστε με το lockdown;» αναφέρει ο Έλτον Τζον και ο Ντέιβιντ Φέρνις και προσκαλεί τους θαυμαστές να συμμετάσχουν.

Ο ηθοποιός Νιλ Πάτρικ Χάρις θα παρουσιάσει την εκδήλωση, με τη Dua Lipa να συμμετέχει επίσης ως προσκεκλημένη καλλιτέχνης και να τραγουδά μαζί με τον Έλτον Τζον.

«Φέτος, φέρνουμε το Όσκαρ Πάρτι μας στα σπίτια των ανθρώπων για πρώτη φορά εικονικά για μια αξέχαστη βραδιά με τον Ντέιβιντ, τον εαυτό μου, τον αγαπητό μας φίλο Νιλ Πάτρικ Χάρις και την απίστευτη Dua Lipa και πολλά υπέροχα ονόματα έκπληξη» ανέφερε ο Έλτον Τζον.

«Τώρα περισσότερο από ποτέ, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μία πανδημία δεν θα παρακάμψει την άλλη και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους 38 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν με τον ιό HIV σε όλο τον κόσμο και χρειάζονται τη φροντίδα, την αγάπη και την υποστήριξή μας, οπότε ελπίζουμε ότι όλοι θα ενωθούν μαζί μας για αυτό το ξεχωριστό- μοναδικό πριν τα Όσκαρ Πάρτι» υπογράμμισε.

Θα υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά streams ανάλογα με τη ζώνη ώρα. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων για την παρακολούθηση του πάρτι θα διατεθούν στο Ίδρυμα Έλτον Τζον για τη Μάχη κατά του AIDS.

