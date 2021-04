Κόσμος

Εκλογές στην Αλβανία: Τι “λένε” τα exit polls

Τα πρώτα αποτελέσματα από τις κάλπες της γειτονικής χώρας, όπως αποτυπώνονται στα exit polls. Αυτοκίνητο εισέβαλλε σε πλατεία των Τιράνων.

Με τη συμμετοχή των εκλογέων να ανέρχεται στο 48% και να είναι αυξημένο κατά δυο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές (2017) έκλεισαν στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα) οι κάλπες για την εκλογή νέου κοινοβουλίου στην Αλβανία.

Η ψηφοφορία στα 5200 εκλογικά τμήματα διεξήχθη ομαλά με κάποια μικροπροβλήματα, τα οποία, ωστόσο, δεν έβλαψαν τη διαδικασία, γεγονός που χαιρέτισαν όλες οι πλευρές.

Η επιτυχής διαδικασία της ψηφοφορίας αποτελεί, σύμφωνα με τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία Λιουίγκι Σορέκα, την αρχή του τέλους των εκλογών στη χώρα. Απομένει, ωστόσο, η καταμέτρηση των ψήφων, διαδικασία που παραδοσιακά αμφισβητείται στις αλβανικές εκλογικές αναμετρήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής Ιλιριάν Τσελιμπάσι, που έγινε μόλις έκλεισαν οι κάλπες, δεν είναι γνωστό πότε θα αρχίσει η καταμέτρηση των ψήφων. Δεσμεύτηκε, ωστόσο, ότι το αποτέλεσμα για τα κόμματα και τις προεκλογικές συμμαχίες θα ανακοινωθούν σε 48 ώρες από την έναρξη της καταμέτρησης.

Με κάποια exit polls, που όμως δεν θεωρούνται αξιόπιστα, να δίνουν ελαφρύ προβάδισμα στο αντιπολιτευόμενο, τον Έντι Ράμα, Δημοκρατικό Κόμμα και άλλα να εμφανίζουν προπορευόμενο το κυβερνόν Σοσιαλιστικό Κόμμα, η αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κινήματος Ένταξης, Μονίκα Κριεμάδι, σε δηλώσεις της έκανε λόγο για "σαρωτική νίκη της αντιπολίτευσης".

Ένας άνδρας «μπούκαρε» με το αυτοκίνητό του σε κεντρική πλατεία των Τιράνων (Skanderbeg) το μεσημέρι της Κυριακής, σπάζοντας τα προστατευτικά γύρω από το χώρο.

Ο οδηγός πήγαινε προς σημείο εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, το οποίο βρισκόταν δίπλα από τέντα όπου υπήρχε τηλεοπτικό συνεργείο που κάλυπτε τις εκλογές.

Ένας νεαρός που πήδηξε από το ανοιχτό παράθυρο στο εν κινήσει όχημα, κατάφερε να το σταματήσει, χωρίς να τραυματιστεί κανένας.

Οι παριστάμενοι τράβηξαν έξω από το όχημα τον οδηγό, ο οποίος συνελήφθη. Τα αίτια της επίδοξης επίθεσής του δεν έχουν γίνει γνωστά.

