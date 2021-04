Ολυμπιακός - ΑΕΚ: “Κόκκινο” το ντέρμπι

Αθλητικά

Οι Πειραιώτες που ανέβασαν την απόδοσή τους στο 2ο ημίχρονο, κατάφεραν να πάρουν τους τρεις βαθμούς από την Ένωση.

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε νικητής με 2-0 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ που έγινε στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 6η αγωνιστική των Playoffs της Super League. Οι Πειραιώτες που ανέβασαν την απόδοσή τους και έγιναν πιο ουσιαστικοί στο 2ο ημίχρονο, κατάφεραν να πάρουν τους τρεις βαθμούς από την Ένωση, με τέρματα του Μπρούμα στο 50΄ και στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Μαρτίνς επέλεξε το 3-4-3, αφήνοντας στον πάγκο βασικούς παίκτες, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά του ενόψει και του επερχόμενου ημιτελικού κυπέλλου με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Ο Χιμένεθ από την πλευρά του παρέταξε την ΑΕΚ με σχήμα 3-5-2 έχοντας ταυτόχρονα πολλές απουσίες, όπως των Ολιβέιρα, Σιμόες, Μπακάκης, Χνιντ και Νταντσένκο. Ο Μαρτίνς δεν είχε στη διάθεσή του τους τραυματίες Μπα και Παπαδόπουλο, αλλά σίγουρα με περισσότερες επιλογές στη διάθεση του.

Ο Ολυμπιακός πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο ξεκίνημα και προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες, ενώ η ΑΕΚ έδειξε να κινείται με αντεπιθέσεις κυρίως από τα πλάγια και με αιχμή τον Αλμπάνη που προσπαθούσε να αιφνιδιάσει την αντίπαλη άμυνα. Οι φιλοξενούμενοι, μετά το 20΄ βρήκαν τα πατήματά τους μέσα στο γήπεδο και ήταν αυτοί που δημιούργησαν μέσα σε ένα δίλεπτο μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ. Πρώτα στο 24΄, όταν μακρινό σουτ του Μάνταλου έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ ο Κρίστινσον και στη συνέχεια (25΄) με τον Τσιγκρίνσκι που δεν κατάφερε από καλή θέση σε σέντρα του Σιμάνσκι να βρει την μπάλα με το κεφάλι όπως θα ήθελε για να τη στείλει στα δίχτυα.

Στο 37΄ ο διαιτητής ακύρωσε γκολ του Σεμέδο για χέρι του Μπουχαλάκη, αφού πρώτα συμβουλεύτηκε το VAR, ενώ στο 29΄ είχε ακυρωθεί γκολ και του Βασιλαντωνόπουλου ως οφσάιντ.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού ξεκίνησε το 2ο 45λεπτο με τρεις αλλαγές, αφού απέσυρε τους Φορτούνη, Μπουχαλάκη και Χασάν και στη θέση τους πέρασε τους Μπρούμα, Εμβιλά και Ελ Αραμπί. Ο Ολυμπιακός κατάφερε έτσι να ανοίξει το σκορ στο 50΄, όταν σε κάθετη πάσα του Μασούρα στον Ελ Αραμπί, ο δεύτερος γύρισε με το αριστερό προς τον Μπρούμα, ο οποίος ουσιαστικά σε κενή εστία πλάσαρε για το 1-0. Αυτό ήταν το 7ο γκολ του Μπρούμα στο πρωτάθλημα.

Στο 74' ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι με τον Βαλμπουενά, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Εμβιλά σούταρε με δύναμη έξω από την περιοχή και η μπάλα κατέληξε άουτ. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ελέγξουν το παιχνίδι και οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν δύσκολες καταστάσεις στην περιοχή τους, με αποτέλεσμα να φθάσουμε στο 2-0 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Έτσι, στο 90+2' Ο Μπρούμα διπλασίασε τα τέρματα του, όταν εκμεταλλεύτηκε λάθος του Νεντελτσεάρου και πλάσαρε τον Αθανασιάδη για να σημειώσει το δεύτερο τέρμα του στον αγώνα.

Οι συνθεσεις των ομάδων

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Κρίστινσον, Σεμέδο (80΄ Καμαρά), Παπασταθόπουλος, Χολέμπας, Ανδρούτσος, Τιάγκο Σίλβα, Μπουχαλάκης (46΄ Εμβιλά), Ρέαμπτσιουκ, Φορτούνης (46΄ Μπρούμα), Μασούρας (68' Βαλμπουενά), Χασάν (46΄ Ελ Αραμπί).

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Σβάρνας, Τσιγκρίνσκι, Νεντελτσιάρου, Βασιλαντωνόπουλος, Σιμάνσκι (70΄ Σάκχοφ), Μάνταλος, Γαλανόπουλος (83΄ Τάνκοβιτς), Λόπες (83΄ Μιτάι), Αλμπάνης (57΄ Γκαρσία), Ανσαριφάρντ (70΄ Κρίστισιτς).

