Οικονομία

Κορκίδης για καταστήματα: “Πολλοί πέρασαν, λίγοι αγόρασαν”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε δηλώσεις του σχετικά με την πασχαλινή αγορά, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 42 ευρώ, χωρίς τον οβελία, που η τιμή του αναμένεται να ξεπεράσει ακόμα και τα 10 ευρώ το κιλό, λόγω εποχικών ελλείψεων, ενώ, σε ό,τι αφορά στην εμπορική κίνηση, παρά το ότι εμφανίζεται αυξημένη, οι πωλήσεις ήταν υποτονικές και ο μέσος όρος επισκεψιμότητας ήταν 5 πελάτες ημερησίως.

Αυτά αναφέρει σε δηλώσεις του σχετικά με την πασχαλινή αγορά, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής Βασίλης Κορκίδης, ενώ προσθέτει ότι τα πασχαλινά μέτρα που ανακοινώθηκαν, διατηρούν τις ελπίδες των επιχειρήσεων για μία μεταπασχαλινή επιστροφή στην κανονικότητα, χωρίς άλλους περιορισμούς.

Συγκεκριμένα σε δήλωση του, πριν λίγο, ο κ. Κορκίδης ανέφερε:

«Μετά το Σάββατο του Λαζάρου και τη Κυριακή των Βαίων με ανοιχτή την αγορά, αλλά και μετά από τρεις εβδομάδες επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου στην Αττική, με τις δύο διαθέσιμες μεθόδους «κλικ» αγορών, μπορούμε να πούμε ότι από τα εμπορικά καταστήματα «πολλοί πέρασαν, λίγοι αγόρασαν». Παρά τις ελκυστικές τιμές και προσφορές οι καταναλωτές ήταν μουδιασμένοι και η κατανάλωση περιορισμένη. Παρά λοιπόν την αυξημένη κίνηση μπροστά στις βιτρίνες, ειδικά σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, οι πωλήσεις ήταν υποτονικές και ο μέσος όρος επισκεψιμότητας ήταν 5 πελάτες ημερησίως. Το click away και click inside είναι γεγονός πως περιορίζει και κουράζει εμπόρους και καταναλωτές, με αποτέλεσμα να καθηλώνει σε χαμηλά επίπεδα τις εποχικές πωλήσεις. Οι απώλειες του λιανεμπορίου τις περιόδους των lockdown δεν μπορούν να αναπληρωθούν ούτε να ανακτηθούν.

Δυστυχώς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως χάθηκαν οριστικά 10 δισ. ευρώ στο εμπόριο και πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Αυτός είναι ο «Γολγοθάς» της αγοράς πριν την «Ανάσταση» της επόμενης μέρας της πανδημίας, που θέλουμε να δούμε και θα επιδιώξουμε να διαχειριστούμε με τα μέτρα στήριξης και τις «φοροανάσες» σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα πασχαλινά μέτρα που ανακοινώθηκαν διατηρούν τις ελπίδες μας για μία μεταπασχαλινή επιστροφή στην κανονικότητα, χωρίς άλλους περιορισμούς. Η αγορά προσδοκά την Μεγάλη Εβδομάδα, ιδιαίτερα μετά τη καταβολή του δώρου του Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα την Μ. Τετάρτη, να διεκδικήσει οτι περισσότερο από τον πασχαλινό τζίρο των περίπου 1,5 δισ. ευρώ ώστε να κάνει την δική της «πρώτη ανάσταση», που έχει μεγάλη ανάγκη, μετά από ένα 14μηνο «Γολγοθά».

Το «Πάσχα στο χωριό» θα μετατραπεί και φέτος με το «Πάσχα στη βεράντα» ενώ η ταβέρνα θα μεταφερθεί στο σπιτικό τραπέζι. Σχετική έρευνα του ΙΕΛΚΑ υποδεικνύει ότι 7 στους 10 θα μείνουν σπίτι και θα ψήσουν στον φούρνο τον οβελία, ενώ 6 στους 10 θα φτιάξουν γλυκά στο σπίτι. Τα οικογενειακά τραπέζια θα είναι και φέτος μικρότερα, αλλά μεγαλύτερα από πέρυσι, που το ποσοστό ήταν μόλις 3%. Επίσης, 3 στα 10 νοικοκυριά που επέλεγαν να κάνουν το πασχαλινό τραπέζι στον κλάδο της εστίασης, για δεύτερη χρονιά πρακτικά μηδενίζεται λόγω των μέτρων. Ελαφρώς αυξημένο, με λιγότερο από 1% θα είναι φέτος το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού, το οποίο θα διαμορφωθεί στα 42 ευρώ, χωρίς τον οβελία, που η τιμή του αναμένεται να ξεπεράσει ακόμα και τα 10 ευρώ το κιλό, λόγω εποχικών ελλείψεων. Οι λαμπάδες και τα σοκολατένια αυγά θα έχουν την τιμητική τους στο πασχαλινό καλάθι, που θα συμπληρώνεται με παιχνίδια, παιδικά ρούχα και παπούτσια. Εναλλακτική λύση για γονείς και νονούς είναι και φέτος, αντί για είδος, τα χρηματικά δώρα.

Το Πάσχα της Ορθοδοξίας σηματοδοτεί μια δύσκολη επανεκκίνηση της αγοράς, που θα λυτρώσει τη κοινωνία από το μαρτύριο της πανδημίας και θα μας οδηγήσει σε οικονομική και κοινωνική ανάσταση. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση!».