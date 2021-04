Κόσμος

Γενοκτονία Αρμενίων – Καλίν: Θα απαντήσουμε στον Μπάιντεν

Άρχισαν τις απειλές οι Τούρκοι μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι οι σφαγές των Αρμενίων κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία συνιστούν γενοκτονία είναι "απλά εξωφρενική" και η Τουρκία θα απαντήσει με διάφορους τρόπους τους επόμενους μήνες, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας.

Ο Τζο Μπάιντεν παρέκαμψε την επί δεκαετίες προσεκτικά βαθμονομημένη γλώσσα του Λευκού Οίκου για τις σφαγές του 1915, ικανοποιώντας την Αρμενία και τη διασπορά της στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επιτείνοντας περαιτέρω τις εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Άγκυρας, δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ.

"Θα υπάρξει αντίδραση διαφορετικής μορφής και είδους και βαθμού τις επόμενες ημέρες και μήνες", δήλωσε ο Ιμπραήμ Καλίν, ο εκπρόσωπος και σύμβουλος του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters.

Ο Καλίν δεν διευκρίνισε εάν η Άγκυρα θα περιορίσει την πρόσβαση των ΗΠΑ στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στη νότια Τουρκία, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του διεθνούς συνασπισμού που πολεμά τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και το Ιράκ ή άλλα μέτρα που μπορεί να λάβει.

Τούρκοι αξιωματούχοι καταδίκασαν αμέσως τη δήλωση του Μπάιντεν και ο Καλίν είπε ότι ο Ερντογάν θα διευθετήσει το θέμα μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τη Δευτέρα. "Σε χρόνο και τόπο που θεωρούμε κατάλληλο, θα συνεχίσουμε να απαντάμε σε αυτήν την πολύ ατυχή και άδικη δήλωση", τόνισε.

Η Τουρκία δέχεται ότι πολλοί Αρμένιοι που ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τις οθωμανικές δυνάμεις στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά αρνείται ότι οι δολοφονίες οργανώθηκαν συστηματικά και ότι συνιστούν γενοκτονία.

Προβληματικές σχέσεις

Επί δεκαετίες, μέτρα για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων καθυστέρησαν στο αμερικανικό Κογκρέσο και οι περισσότεροι πρόεδροι των ΗΠΑ απέφυγαν να την αποκαλέσουν έτσι, καθώς εμποδίζονταν λόγω των ανησυχιών για τις σχέσεις με την Τουρκία και το έντονο λόμπινγκ της Άγκυρας.

Αλλά αυτές οι σχέσεις έχουν ήδη διαταραχθεί. Η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία για την αγορά ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων, ενώ η Άγκυρα θύμωσε που οι Ηνωμένες Πολιτείες όπλισαν τους μαχητές της πολιτοφυλακής των Κούρδων της Συρίας YPG (Μονάδες Προστασίας του Λαού) και δεν εξέδωσαν στην Τουρκία τον Φετουλάχ Γκιουλέν, μουσουλμάνο ιεροκήρυκα που έχει την έδρα του στις ΗΠΑ, τον οποίο η Άγκυρα κατηγορεί ότι ενορχήστρωσε την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016.

Η διαχείριση αυτών των διαφορών θα είναι τώρα ακόμη πιο δύσκολη, δήλωσε ο Καλίν. "Όλα όσα κάνουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα επηρεάζονται από αυτή την πολύ ατυχή δήλωση", είπε.

Ο Καλίν είπε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στην Τουρκία ότι η δήλωση δεν παρέχει νομική βάση για πιθανές αξιώσεις αποζημιώσεων για τις δολοφονίες.

Ωστόσο, ο Ερντογάν είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ όταν μίλησαν τηλεφωνικά την Παρασκευή, στην πρώτη τους συνομιλία από τότε που ο Μπάιντεν ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από τρεις μήνες, ότι θα ήταν "κολοσσιαίο λάθος" να προχωρήσει στη δήλωσή του.

"Το να μειώνονται όλα αυτά σε μια λέξη και να γίνεται προσπάθεια να υπονοηθεί ότι οι Τούρκοι ενεπλάκησαν, οι Οθωμανοί πρόγονοί μας ενεπλάκησαν σε πράξεις γενοκτονίας είναι απλά εξωφρενικό", δήλωσε ο Καλίν. "Δεν υποστηρίζεται από ιστορικά γεγονότα".

