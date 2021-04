Life

Πώς να ξεφορτωθούμε την κυτταρίτιδα στην κοιλιά

Χρήσιμες συμβουλές και τρόποι για να απαλλαγείτε και να βελτιώσετε την αυτοπεποίθηση σας.

Το ζήτημα των επιπλέον πόντων στην κοιλιά είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλές από εμάς.

Ακόμη και αν δεν υπάρχει έντονο πρόβλημα λίπους στην κοιλιά, μπορεί να υπάρχει κυτταρίτιδα στην περιοχή.

Εάν το ζήτημα αυτό της κυτταρίτιδας μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμησή μας – κακώς βέβαια, αλλά μπορεί να συμβεί- υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε την εμφάνισή του.

Τι προκαλεί το ανάγλυφο στην επιδερμίδα της κοιλιάς;

Η ακριβής αιτία της κυτταρίτιδας είναι άγνωστη. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί να οφείλεται σε γενετικούς, περιβαλλοντικούς, ορμονικούς παράγοντες αλλά και στον τρόπο ζωής.

Αντιφλεγμονώδη τρόφιμα

Εάν προσπαθείτε να απαλλαγείτε από την κυτταρίτιδα, συμπληρώστε τη διατροφή σας με αντιφλεγμονώδη τρόφιμα. Φρέσκα φρούτα, ξηροί καρποί, φυλλώδη λαχανικά, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός και ο τόνος, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του πρήξιμου και στη βελτίωση της εμφάνισης του δέρματός σας. Τα τηγανητά τρόφιμα, τα επεξεργασμένα κρέατα, τα αναψυκτικά και οι υδατάνθρακες έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.

Απολέπιση του δέρματος με καφέ

Οι κρέμες και οι λοσιόν κυτταρίτιδας σπάνια λειτουργούν, τουλάχιστον μακροπρόθεσμα. Εάν δούλευαν, η κυτταρίτιδα δεν θα ήταν αιτία άγχους για εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως.

Η απολέπιση με καφέ μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για να απαλλαγείτε από το λίπος της κοιλιάς και την κυτταρίτιδα. Πρόκειται για έναν εύκολο και φυσικό τρόπο που γίνεται στο σπίτι σας και έχει άμεσα αποτελέσματα. Απλά αναμίξτε φρέσκο ??καφέ με ζεστό νερό, μέλι και λάδι καρύδας, κάντε μασάζ στο δέρμα σας και ξεπλύνετε καλά.

Γυμναστείτε έξυπνα

Με την τακτική άσκηση δεν θα εξαφανίσουμε την κυτταρίτιδα, μπορεί όμως να βοηθήσει στη μείωση του επίμονου λίπους, να εξισορροπήσει τις ορμόνες σας και να βελτιώσει τη ροή του αίματος. Ως αποτέλεσμα, το δέρμα σας θα γίνει πιο σφριγηλό και λαμπερό.

Ορισμένες προπονήσεις είναι καλύτερες από άλλες όταν πρόκειται για ...

