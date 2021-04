Life

Alber Elbaz: πέθανε από κορονοϊό

O Covid-19 επιβάρυνε την κατάσταση της υγείας του, με αποτέλεσμα να φύγει πρόωρα από την ζωή.

Θλίψη στον χώρο της μόδας, καθώς από σήμερα είναι φτωχότερος, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Alber Elbaz.

Ο θάνατος του ταλαντούχου Ισραηλινού σχεδιαστή μόδας, επιβεβαιώθηκε από την Compagnie Financiere Richemont, συνεργάτη του κοινοπραξίας στο AZ Factory, την τελευταία του επιχείρηση μόδας.

Όπως φαίνεται η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί λόγω της COVID-19 και είχε πέσει σε κώμα τις τελευταίες ημέρες.

Ποιος ήταν ο Alber Elbaz

Γεννήθηκε στο Μαρόκο και μεγάλωσε και εκπαιδεύτηκε στο Ισραήλ. Ο ταλαντούχος σχεδιαστής μετακόμισε στη Νέα Υόρκη στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Ξεκίνησε από μία εταιρεία νυφικών, και βρέθηκε στον Geoffrey Beene, που έμεινε ως βοηθώς για αρκετά χρόνια.

Ήταν ο καλυτεχνικός διευθυντής του Lanvin στο Παρίσι από το 2001 έως το 2015, αφού παρείχε τις υπηρεσίες του και σε πολλούς άλλους οίκους μόδας, Guy Laroche και Yves Saint Laurent.

Αφού έφυγε από τον Lanvin, ο Elbaz σχεδίασε όλα τα κοστούμια που φορούσε η Natalie Portman στην ταινία....

