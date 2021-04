Life

“H Φάρμα” - Τάσος Ξιαρχό: Η πρώτη ανάρτηση μετά την αναχώρηση

Ποιο μήνυμα έστειλε στους τηλεθεατές για την απόφαση του να φύγει οικειοθελώς από την φάρμα.

Το βράδυ του Σαββάτου οι τηλεθεατές παρακολούθησαν άλλο ένα επεισόδιο της «Φάρμας», μέσα από την συχνότητα του ΑΝΤ1.

Μάλιστα είδαμε και την επιστροφή του Μιχάλη Ιατρόπουλου, ενώ συνέβη και μία ανατροπή.

Πιο συγκεκριμένα ο Τάσος Ξιαρχό αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς, αφήνοντας έκπληκτους τους συμπαίκτες του.

«Φεύγω. Έχω ένα θέμα γενικά. Δεν έγινε κάτι. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, απλά είναι κάτι σοβαρό. Μπορείς να με βοηθήσεις Μαρία να μαζέψω τα πράγματά μου; Δεν είναι απόφαση. Είναι ένα σύνολο προβλημάτων που έχω και πρέπει να φύγω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τάσος Ξιαρχό στους αγρότες της «Φάρμας».

Λίγο μετά την προβολή του επεισοδίου ο χορευτής έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφερόμενος φυσικά στην «Φάρμα».

