“Το Καφέ της Χαράς”: τελευταίο επεισόδιο με πρόσωπο - έκπληξη!

Τίτλοι τέλους για τον δεύτερο κύκλο της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 με εκλεκτούς… καλεσμένους.

Το τελευταίο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1 «Το Καφέ της Χαράς», πρόκειται να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές την Πέμπτη 6 Μαΐου.

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, σε σενάριο του Χάρη Ρώμα και της Άννας Χατζησοφιάς θα ρίξει αυλαία σε λίγες ημέρες, με εκπλήξεις και πολλές ανατροπές.

Σύμφωνα με το περιοδικό My tv, το τηλεοπτικό κοινό εκτός από τους ήδη γνώριμους χαρακτήρες θα απολαύσει και κάποιους καινούργιους που έχουν δημιουργηθεί.

