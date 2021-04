Υγεία - Περιβάλλον

Ιγμορίτιδα: διάγνωση και θεραπεία

Γράφει ο Κωνσταντίνος Σπ. Παπασπύρου, MD, PhD - Ωτορινολαρυγγολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ.

Τι είναι η ιγμορίτιδα;

Ιγμορίτιδα λέγεται η φλεγμονή των ιγμορείων, κόλπων που υπάρχουν δεξιά και αριστερά από τη μύτη και αποτελούν μέρος των παραρρινίων κόλπων. Στην καθομιλουμένη συχνά μιλώντας για ιγμορίτιδα εννοεί κανείς την φλεγμονή και κάποιων άλλων από τους παραρρίνιους κόλπους (μετωπιαίοι, σφηνοειδείς, ηθμοειδείς κυψέλες).

Ποιες μορφές υπάρχουν;

Η οξεία ιγμορίτιδα εμφανίζεται συνήθως μετά από ένα κοινό κρυολόγημα. Οφείλεται κατά κανόνα σε ιούς, σπάνια στην πορεία της εμπλέκονται και βακτήρια, ενώ διαρκεί 7-28 μέρες.

Εκδηλώνεται κυρίως με παχύρρευστες πυώδεις εκκρίσεις, μπούκωμα στη μύτη και πόνο ή / και πίεση πάνω από τα δόντια.

Συχνά συνυπάρχουν πυρετός, κόπωση, μειωμένη όσφρηση, αίσθημα πίεσης, μπουκώματος ή πόνου στα αυτιά, βαρηκοΐα, βουητά και βήχας.

Στην υποτροπιάζουσα οξεία ιγμορίτιδα συμβαίνουν τέσσερα ή περισσότερα επεισόδια ετησίως με πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων ανάμεσα στα επεισόδια αυτά.

Η υποξεία ιγμορίτιδα διαρκεί 4 έως 12 εβδομάδες.

Στη χρόνια ιγμορίτιδα η διάρκεια των συμπτωμάτων ξεπερνά τις 12 συνεχόμενες εβδομάδες. Οι εκκρίσεις είναι βλεννοπυώδεις και κατευθύνονται και προς το πίσω μέρος της μύτης. Συχνά συνυπάρχουν και πολύποδες στη μύτη και στα ιγμόρεια.

Ποιοι άνθρωποι εμφανίζουν συχνότερα ιγμορίτιδα;

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση οξείας ιγμορίτιδας αποτελούν, μεταξύ άλλων, η στένωση του εσωτερικού της μύτης (συνήθως από στραβό διάφραγμα και υπερτροφικές ρινικές κόγχες), η μεγάλη ηλικία, το κάπνισμα, οδοντικές ασθένειες, αλλεργίες, το άσθμα, η ανοσοανεπάρκεια, η κυστική ίνωση, η κολύμβηση, οι καταδύσεις και τα αεροπορικά ταξίδια.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση τίθεται κατ’ εξοχήν από τον Ωτορινολαρυγγολόγο, ο οποίος θα διενεργήσει ενδοσκόπηση της μύτης με ειδικά ενδοσκόπια και, όταν χρειάζεται, θα ζητήσει και μια Αξονική (ή σπανιότερα Μαγνητική) Τομογραφία.

Μπορεί η ιγμορίτιδα να έχει επιπλοκές;

Επιπλοκές της οξείας βακτηριακής αλλά και της χρόνιας ιγμορίτιδας, είναι η κυτταρίτιδα και το υποπεριοστικό απόστημα του οφθαλμικού κόγχου (του οστού που περιβάλλει και προστατεύει το μάτι), η οστεομυελίτιδα (φλεγμονή των οστών), η θρόμβωση του σηραγγώδους κόλπου, η μηνιγγίτιδα, η εγκεφαλίτιδα και το ενδοκρανιακό απόστημα.

Ποια είναι η θεραπεία;

Οξεία ιγμορίτιδα

Αναλγητικά – αντιπυρετικά

Ρινοπλύσεις ή ρινικά spray με αλατόνερο

Ρινικά spray με κορτικοστεροειδή

Ρινικά αποσυμφορητικά spray

Αντιβιοτικά

Χρόνια ιγμορίτιδα

Όλα τα παραπάνω

Κορτικοστεροειδή από το στόμα

Αντιλευκοτριένια

Στις περιπτώσεις που η συντηρητική-φαρμακευτική αγωγή αποτυγχάνει ή εμφανιστούν επιπλοκές, η ενδεδειγμένη θεραπεία είναι ο ελάχιστα επεμβατικός χειρουργικός καθαρισμός των ιγμορείων – παραρρινίων ενδοσκοπικά, με τη χρήση μόνιτορ και κάμερας, από τον Ωτορινολαρυγγολόγο. Κάποιες φορές καλό είναι ταυτόχρονα να πραγματοποιηθεί και διόρθωση του στραβού ρινικού διαφράγματος που έχουν πολλοί ασθενείς με χρόνια ιγμορίτιδα και το οποίο συντελεί σε μεγάλο βαθμό στην εμφάνιση της, σε συνδυασμό με την επιβεβλημένη αφαίρεση και των πολυπόδων που μπορεί να υπάρχουν στη μύτη και στα ιγμόρεια.

Συμπερασματικά, η εξέταση από τον Ωτορινολαρυγγολόγο είναι σημαντική τόσο για τη σωστή και έγκαιρη διάγνωση, όσο και για την αποτελεσματική θεραπεία της ιγμορίτιδας.

