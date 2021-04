Life

Γιατί ερωτευόμαστε τους λάθος ανθρώπους;

Ποια είναι τα κύρια σημάδια για να αναγνωρίσει μια γυναίκα ότι είναι σε σχέση με άνδρα που δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμος. Μάθε αν βοηθά το τελεσίγραφο "ή προχωράμε ή χωρίζουμε".

Ας υποθέσουμε ότι βγαίνεις με κάποιον για 9-10 μήνες. Περνάτε ωραία, έχετε αρκετά κοινά στοιχεία, σεξουαλική χημεία, αλλά παρόλα αυτά, κάτι δεν κολλάει. Δεν σου έχει ζητήσει να συζήσετε και, φυσικά, ούτε λόγος για γάμο ή δέσμευση.

Εσύ ελπίζεις ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό. Τικ-τακ, το βιολογικό σου ρολόι χτυπάει, θέλεις ένα παιδάκι, θέλεις γάμο, οικογένεια, μία ζωή μαζί του. Αλλά αυτός φαίνεται να θέλει άλλα πράγματα. Παρόλα αυτά σε αγαπάει. Έτσι, κάνεις υπομονή, ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο, σε κάτι περισσότερο, που όμως δεν έρχεται. Τι συμβαίνει; Μάλλον είσαι σε μία σχέση με έναν άντρα που συναισθηματικά δεν είναι διαθέσιμος. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό;

Ρωτήσαμε την Δρ. Λίζα Βάρβογλη, Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας βιβλίων αυτοβελτίωσης, να μας πει περισσότερα. Και το πρώτο που μας εξήγησε είναι ότι συναισθηματικά διαθέσιμος μπορεί να μην είναι ο άντρας που το δηλώνει στην κοπέλα ήδη από το πρώτο ραντεβού, αλλά εκείνη επιλέγει να μην το «ακούσει». Σε αυτές τις περιπτώσεις ο άντρας έχει ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια και τιμιότητα τη θέση του, αλλά η κοπέλα αρνείται να το καταλάβει. Και ποιος είναι τότε, σίγουρα θα αναρωτηθείς. Οι πληροφορίες που θα μάθεις παρακάτω θα λύσουν όλες σου τις απορίες.

Ποια είναι τα πρώτα σημάδια στη συμπεριφορά ενός άνδρα που δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμος;

Ο άντρας που δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμος μπορεί να είναι ερωτευμένος μαζί σου και να περνάτε πολύ ωραία. Ωστόσο...

