Όσκαρ 2021: Στον Άντονι Χόπκινς το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου

Το Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου δόθηκε στην Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για την ταινία «Nomadland» της Κλόι Ζάο.

Το Όσκαρ Α' Αντρικού ρόλου κέρδισε ο Άντονι Χόπκινς για την ερμηνεία του στον «Πατέρα» του Φλόριαν Ζέλερ.

Πρόκειται για το δεύτερο βραβείο Όσκαρ που κερδίζει ο 84χρονος ηθοποιός, τριάντα χρόνια μετά την «Σιωπή των Αμνών».

«Θα έπρεπε να κάνουμε... καραόκι με τόσες φωνές που έχουμε εδώ τριγύρω. Δεν έχω λόγια. Ξέρουμε ότι είναι σαν ξιφασκία η δουλειά μας, πρέπει να δώσουμε μάχη για αυτό», δήλωσε η ΜακΝτόρμαντ, η οποία είναι πλέον κάτοχος 4 βραβείων Όσκαρ.