Κοινωνία

Βόλος: Κορονοπάρτι με πάνω από 150 άτομα, αλκοόλ και DJ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε υπαίθριο μπαρ μετατράπηκε το κέντρο του Βόλου. Συνωστισμός μέχρι το πρωί και αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής.

Σε ένα υπαίθριο μπαρ μετατράπηκε, το βράδυ της Κυριακής, το κέντρο του Βόλου. Νεαροί έδωσαν ραντεβού για "κλάμπινγκ" με αλκοόλ αλλά και DJ και επιδόθηκαν σε ένα ολονύκτιο κορονοπάρτι!

Πάνω από 150 άτομα διασκέδασαν υπό τους ήχους μουσικής στον πεζόδρομο της οδού Τάκη Οικονομάκη, παρά τα αυστηρά μέτρα για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού.

Ενοχλημένοι δηλώνουν οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι προσπαθούν με διάφορους τρόπους να σταματήσουν τα πάρτι των νεαρών, κι ενώ οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον συνωστισμό.

Μάλιστα, οι περίοικοι επιστράτευσαν όλη τη φαντασία τους για την αντιμετώπιση του φαινομένου, αφού έριξαν μέχρι και κουβάδες με νερό στους νεαρούς για να τους απομακρύνουν!