Κοινωνία

Γηροκομείο στα Χανιά: χειροπέδες σε νοσηλευτή

Γιατί συνελήφθη ένας από τους τρεις καταγγέλλοντες, που με τις μαρτυρίες τους έχουν προκαλέσει αίσθηση και έναυσμα.

Νοσηλευτής που εργάζεται στο γηροκομείο στα Χανιά της Κρήτης το οποίο έχει μπει στο επίκεντρο ερευνών λόγω δεκάδων ύποπτων θανάτων τροφίμων, συνελήφθη αργά το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο νοσηλευτής πέρασε το βράδυ στο κρατητήριο, ενώ αναζητούνται άλλα δύο άτομα.

Η σύλληψη έγινε μετά από μήνυση που κατέθεσε μία γυναίκα, που ο συλληφθείς είχε κατονομάσει - κάτω από δημοσίευμα στο ίντερνετ - ως "υπεύθυνη σκευωρίας".

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.