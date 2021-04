Τεχνολογία - Επιστήμη

Τζανάκης για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: 500 νεκροί την εβδομάδα για αρκετό καιρό ακόμη

Τι είπε για πιθανό «πισωγύρισμα» λόγω της λειτουργίας της εστίασης, για τα self test και το Πασχαλινό τραπέζι. Τι απάντησε για το ενδεχόμενο ενός “τέταρτου κύματος”.

«Προβλέπουμε ότι μέχρι τις 20-25 Μαΐου θα έχουμε 400-500 νεκρούς από κορονοϊό κάθε εβδομάδα, αυτό έχει προεξοφληθεί από τα νούμερα στις εισαγωγές στα νοσοκομεία, τους διασωληνωμένους και τους νοσηλευόμενους στις ΜΕΘ», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης.

Όπως είπε ο κ. Τζανάκης, «Δεν θα έχουμε «πισωγύρισμα» με το άνοιγμα της εστίασης και άλλων κλάδων, για μια σειρά από λόγους: Ο ιός θα «πέσει» έτσι κι αλλιώς τώρα με την ζέστη, καθώς είναι «χειμωνιάτικος, ο δεύτερος λόγος είναι η πρόοδος του εμβολιασμού και ο τρίτος το κομμάτι των self test που γίνονται σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, που μέχρι τώρα δεν υποβαλλόταν σε έλεγχο».

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα είπε «Δεν νομίζω ότι θα δούμε «τέταρτο κύμα» κορονοϊού το επόμενο διάστημα κι αυτό διότι δείχνουν να τηρούνται τα μέτρα πχ. στο λιανεμπόριο που λειτουργεί με όρους «ιατρείου», λειτουργεί τρίτη εβδομάδα και δεν είδαμε αύξηση των κρουσμάτων, αντιθέτως έχουμε μείωση».

Όπως ανέφερε ο κ. Τζανάκης, έχουμε ήδη «χτίσει» ένα τείχος ανοσίας που φθάνει στο 30%-35%, καθώς έχουν ήδη γίνει πολλοί εμβολιασμοί και προγραμματίζονται εκατομμύρια άλλοι για τις επόμενες εβδομάδες.

«Κάποιος που έχει κάνει δύο διαδοχικά self test, πχ. σήμερα και το Μεγάλο Σάββατο θα είναι ασφαλές να βρεθεί με άλλους ανθρώπους για το τραπέζι του Πάσχα», είπε ο κ. Τζανάκης, τονίζοντας και γενικότερα, σε σχέση και με το άνοιγμα του Τουρισμού τις επόμενες εβδομάδες, ότι κάποιος με δύο αρνητικά self test θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να έχει εμβολιαστεί».

