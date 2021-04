Κοινωνία

Καιρός - Τάσος Αρνιακός: με ηλιοφάνεια η Μεγάλη Εβδομάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα κυλήσει η Μεγάλη Εβδομάδα και με τι καιρό θα γιορτάσουμε το Πάσχα. Πότε επιστρέφει η αφρικανική σκόνη.

Αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Ιόνιο και βοριάδες στο Αιγαίο.

Όπως προέβλεψε ο Τάσος Αρνιακός στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια

Τη Μεγάλη Παρασκευή αναμένονται αραιές νεφώσεις και αφρικανική σκόνη. Οι νοτιάδες θα φθάσουν τα 5 με 6 μποφόρ και ο υδράργυρος θα αγγίξει και θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Το Μεγάλο Σάββατο παρόμοιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες και ακόμα μεγαλύτερη η άνοδος της θερμοκρασίας.

Αίθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, εκτός από τα ορεινά όπου ίσως υπάρξουν λίγες μπόρες.