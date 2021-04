Κοινωνία

Μαυρακάκης για γηροκομείο στα Χανιά: γνώριζα για μεταβίβαση περιουσίας σε εργαζόμενο της δομής (βίντεο)

Πρώην εργαζόμενος στο γηροκομείο των Χανίων μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την κατάσταση που επικρατούσε στη δομή.

Αποκαλύψεις για την υπόθεση με τους θανάτους δεκάδων ηλικιωμένων σε γηροκομείο έκανε εκ νέου στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» πρώην εργαζόμενος της δομής.

Ο Δημήτρης Μαυρακάκης, υπάλληλος στο γηροκομείο από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020, τόνισε ότι μέσα σε μία εβδομάδα πέθαναν 14 άτομα και τότε ήταν που άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά.

"Οι περισσότεροι άρχισαν να χάνουν κιλά, μπήκαν 100 κιλά και βρέθηκαν να ζυγίζουν 40. Κάποιοι από τους συγγενείς έβλεπαν την κατάσταση και έφερναν στους ηλικιωμένους φαγητό από έξω" τόνισε ο κ. Μαυρακάκης. "Έκαναν και οι ίδιοι παράπονα, ζητούσαν δεύτερη μερίδα φαγητού" πρόσθεσε.

Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του πρώην εργαζόμενου στο γηροκομείο, ότι είχε πέσει στην αντίληψή του ότι ηλικιωμένοι πιέζονταν να μεταβιβάσουν την περιουσία τους σε εργαζόμενους στο γηροκομείο.

Όλα αυτά την ώρα που νοσηλευτής, που εργάζεται στο γηροκομείο στα Χανιά της Κρήτης, συνελήφθη αργά το βράδυ της Κυριακής.