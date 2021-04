Κοινωνία

Βύρωνας: πέταξε πετρέλαιο σε παιδιά που έπαιζαν στο δρόμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οι άτυχες μαθήτριες. Ποια η κατάστασή τους και ποια η αφορμή για την επίθεση από γυναίκα.

Επίθεση με πετρέλαιο δέχθηκαν δύο ανήλικα κορίτσια από κάτοικο του Βύρωνα που ενοχλήθηκε από το παιχνίδι τους!

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 21:00, τα κορίτσια βρίσκονταν στην οδό Καλλιπόλεως, όταν ξαφνικά η 37χρονη, που ενοχλήθηκε από την παρουσία τους, βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού της και τους έριξε πετρέλαιο.

Αμέσως μετά, μία 13χρονη και μία 14χρονη, που ένιωθαν έντονες ενοχλήσεις στο πρόσωπο, διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων.

Η 37χρονη συνελήφθη και πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την κατηγορία της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών.