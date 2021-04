Τεχνολογία - Επιστήμη

Υπερ-πανσέληνος: το πιο φωτεινό “ροζ φεγγάρι” της χρονιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί ονομάζεται "ροζ φεγγάρι" και από πότε θα είναι ορατή η υπερ-πανσέληνος του 2021.

Απόψε, αλλά και το βράδυ της Τρίτης θα υπάρξει η πρώτη υπερ-πανσέληνος του φετινού έτους (θα ακολουθήσουν άλλες δύο εντός του 2021), καθώς το φεγγάρι θα βρίσκεται πιο κοντά στη Γη και η πανσέληνος θα φαίνεται μεγαλύτερη από ό,τι συνήθως για δύο συνεχόμενα βράδια.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος ήταν γνωστή στους αυτόχθονες της Αμερικής ως «Ροζ Φεγγάρι», επειδή σηματοδοτούσε την εμφάνιση ενός φυτού με ροζ λουλούδια, ενός από τα πρώτα της άνοιξης. Η Σελήνη θα φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη και φωτεινότερη από τη συνηθισμένη, αλλά σίγουρα δεν θα έχει… ροζ χρώμα.

Καθώς η ελλειπτική τροχιά του φεγγαριού γύρω από τη Γη αυξομειώνει την απόσταση μεταξύ των σωμάτων, υπερ-πανσέληνος συμβαίνει όταν η πανσέληνος συμπίπτει χρονικά με μία πολύ κοντινή προσέγγιση της Σελήνης. Η απόσταση Γης-Σελήνης κυμαίνεται από 406.712 χιλιόμετρα (απόγειο) μέχρι 356.445 χιλιόμετρα (περίγειο).

Την Τρίτη 27 Απριλίου, το απόγευμα, η Σελήνη θα φθάσει σε απόσταση έως 357.379 χιλιομέτρων από τη Γη. Λίγες ώρες νωρίτερα από αυτό το περίγειο, περίπου στις 7:30 ώρα Ελλάδας της Τρίτης, θα υπάρχει πανσέληνος, οπότε το φεγγάρι θα φαίνεται μεγαλύτερο τόσο απόψε όσο και το βράδυ της Τρίτης.

Όταν η πανσέληνος συμβαίνει κοντά στο περίγειο, τότε θεωρείται ότι υπάρχει υπερ-Σελήνη, σούπερ-Σελήνη ή υπερ-πανσέληνος, όροι που δεν είναι αστρονομικοί. Ο όρος, σύμφωνα με την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA), εφευρέθηκε από τον αστρολόγο Richard Nolle το 1979 και έκτοτε «έπιασε» διεθνώς.

Μία πανσέληνος στο περίγειο, καθώς είναι πιο κοντά σε μας, φαίνεται έως 14% μεγαλύτερη και 30% φωτεινότερη σε σχέση με μία πανσέληνο στο απόγειο. Επίσης, μία υπερ-πανσέληνος είναι περίπου 7% μεγαλύτερη και 15% φωτεινότερη σε σχέση με μία μέση πανσέληνο.

Οι επόμενες δύο υπερ-πανσέληνοι του 2021 θα συμβούν στις 26 Μαΐου (θα είναι ακόμη πιο κοντινή από την αποψινή και επιπλέον θα συμπέσει με σεληνιακή έκλειψη, γι' αυτό θα λέγεται και «Ματωμένο Φεγγάρι»), καθώς και στις 24 Ιουνίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Όσκαρ 2021: το “Nomadland” κυριάρχησε στη φετινή τελετή

Βύρωνας: πέταξε πετρέλαιο σε παιδιά που έπαιζαν στο δρόμο

Βόλος: Κορονοπάρτι με πάνω από 150 άτομα, αλκοόλ και DJ