Υγεία - Περιβάλλον

Λινού για κορονοϊό: γιατί είναι πιθανή μια επανάληψη του εμβολίου

Τι είπε για την μη χρήση μάσκας από εμβολιασμένους, την ινδική μετάλλαξη και τον περιορισμό της γρίπης.

«Είμαστε σε καλό δρόμο, έχουν πέσει σημαντικά τα κρούσματα και οι αριθμοί στα νοσοκομεία και είμαστε σε έναν καινούριο δρόμο», είπε η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως σημείωσε, «είναι φοβερό ότι έχουμε περισσότερους από 10.000 νεκρούς, δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι δεν πήγαμε όσο καλά είχαμε πάει στην αρχή».

«Ως προς την Εστίαση δεν ανησυχώ. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους επαγγελματίες να συστρατευθούν με όλους και να διευκολύνουν την τήρηση των μέτρων. Εκείνο που λιγάκι με ανησυχεί είναι ότι ανοίγουν τα εμπορικά κέντρα και τα κέντρα αισθητικής, διότι σε αυτούς τους χώρους δεν υπάρχει πρόσβαση σε «ανοιχτό αέρα». Καλό θα είναι οι καταναλωτές να προτιμούν τις ώρες που δεν έχει πολλή κίνηση για να πάνε σε αυτούς τους χώρους», είπε η κ. Λινού.

Σε ότι αφορά την γρίπη, επεσήμανε ότι φέτος είναι λιγότερα τα κρούσματα και οι θάνατοι, λόγω των εμβολίων, της χρήσης μάσκας και των μέτρων για τον κορονοϊό, καθώς είναι και οι δύο ιοί – της γρίπης και του Covid-19 - «αερογενείς» και επομένως αντιμετωπίζοντας τον έναν, περιορίζεται και ο άλλος.

Για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να επαναληφθεί το εμβόλιο κατά του κορονοϊού από το φθινόπωρο, η κ. Λινού είπε ότι «θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και την πορεία της υγείας όσων έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου για τον κορονοϊό, αλλά και τυχόν νέες παραλλαγές του ιού, για να δούμε εάν θα χρειαστεί του χρόνου να κάνουμε μια «ανανεωμένη» δόση εμβολίου».

Για την μη χρήση μάσκας από εμβολιασμένους

Για την συζήτηση που έχει «φουντώσει» τις τελευταίες ημέρες, αναφορικά με την μη χρήση μάσκας σε συναντήσεις, ακόμη και σε κλειστούς χώρους, η Αθηνά Λινού είπε ότι «δεν έβαλε «φωτιές» ο Σωτήρης Τσιόδρας, είναι ανακοίνωση του CDC των ΗΠΑ εδώ και τρεις εβδομάδες ότι μπορούν άνθρωποι που είναι εμβολιασμένοι να συναντηθούν και σε εσωτερικούς χώρους χωρίς μάσκα, δίχως κάποιος να διατρέχει κίνδυνο κάποιος εξ αυτών».

Για την ινδική μετάλλαξη

«Είναι καινούριο στέλεχος, δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Στην Ινδία έχει εντοπιστεί τον Δεκέμβριο και έχει μέσα και την μετάλλαξη της Βραζιλίας. Υπάρχουν τέτοια κρούσματα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι πιο επικίνδυνος, στην Ινδία αυτοί που μπορούν να πάνε σε νοσοκομείο τον περνούν πολύ ήπια», υπογράμμισε για την ινδική μετάλλαξη, δεύτερο κρούσμα της οποίας στην Ελλάδα, ανακοινώθηκε την Κυριακή.