Κοινωνία

Διόδια: “φρένο” στις απόπειρες για “Πάσχα στο χωριό”

Αισθητά μειωμένη η έξοδος των οχημάτων από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών το τελευταίο 24ωρο. Τι αναφέρουν πηγές του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ.

Η έξοδος των οχημάτων από τις εθνικές οδούς Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών-Λαμίας, ειδικότερα από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, ήταν αισθητά μειωμένη το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ. Παράλληλα, μικρή αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των οχημάτων που εισήλθαν από την Ελευσίνα.

Συγκεκριμένα, από χθες Κυριακή 25 Απριλίου έως την ίδια ώρα το πρωί, εξήλθαν από τα διόδια της Ελευσίνας 7.357 οχήματα, ενώ εισήλθαν 10.031. Το προηγούμενο 24ωρο (από τις 6:00 του Σαββάτου 25/4 έως την ίδια ώρα την Κυριακή 26/4) εξήλθαν 11.336 οχήματα, ενώ εισήλθαν 9.710. Παράλληλα, από τα διόδια των Αφιδνών, το τελευταίο 24ωρο, εξήλθαν 8.116 οχήματα, ενώ εισήλθαν 9.762. Τα αντίστοιχα οχήματα, το προηγούμενο 24ωρο, ήταν 18.201 και 17.896.

«Οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και εντατικοί σε όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Όχι, βέβαια, μόνο στα διόδια των εθνικών οδών, αλλά και στους παραδρόμους τους, σε ΚΤΕΛ και λιμάνια», αναφέρουν στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ και επισημαίνουν: «Καλό θα ήταν να μην επιχειρήσουν πολίτες να προσπαθήσουν να φύγουν για το Πάσχα χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, γιατι θα ταλαιπωρηθούν χωρίς λόγο, αφού θα υποχρεωθούν να γυρίσουν πίσω».

Υπενθυμίζεται, ότι η μετακίνηση για λόγους υγείας επιτρέπεται μόνο προς δημόσια δομή υγείας, η οποία θα πρέπει να πιστοποιείται από έγγραφο της ίδιας της δομής. Επίσης, η μετακίνηση επιτρέπεται μόνο για εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας, σε κηδεία, διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις, φυσικά, πρέπει οι πολίτες να επιδεικνύουν τα απαραίτητα έγγραφα. Διευκρινίζεται, ακόμη, ότι δεν επιτρέπεται η συνδυαστική χρήση βεβαίωσης μετακίνησης για λόγους εργασίας και Ε1 για εφάπαξ μετάβαση σε μόνιμη κατοικία.