Κορονοϊός - Ινδία: νέο παγκόσμιο ρεκόρ κρουσμάτων από την ινδική μετάλλαξη

Εκατοντάδες χιλιάδες νέα κρούσματα σε 24 ώρες, και ημερήσιο ρεκόρ θανάτων στην χώρα που “καίγεται” από την παραλλαγή του Covid-19

Η Ινδία κατέγραψε σήμερα νέο παγκόσμιο ρεκόρ μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό, για πέμπτη συναπτή ημέρα, λόγω της ινδικής μετάλλαξης κορονοϊού, με την ευρεία διασπορά.

Τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 έφθασαν τα 352.991 τις προηγούμενες 24 ώρες, με το σύνολό τους να φθάνει πλέον τα 17,31 εκατομμύρια, κατά τα δεδομένα που δημοσιοποίησε το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας.

Καταγράφηκε επίσης ακόμη ένα τραγικό ρεκόρ θανάτων: 2.812 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας να φθάνει μέχρι εδώ τους 195.123 νεκρούς.

Αρκετοί ειδικοί ωστόσο θεωρούν τους επίσημους αριθμούς για την πανδημία, τόσο αυτόν των μολύνσεων, όσο και τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων –τον τέταρτο βαρύτερο στον κόσμο–, μάλλον υποτιμημένους στη χώρα των 1,3 δισεκ. κατοίκων.

Αρκετές κυβερνήσεις, ανάμεσά τους αυτή της Βρετανίας, των ΗΠΑ, της Γερμανίας και άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, υποσχέθηκαν να στείλουν επειγόντως βοήθεια, καθώς τα νοσοκομεία στις κυριότερες ινδικές μητροπόλεις έχουν κατακλυστεί, αδυνατούν να αντεπεξέλθουν και διώχνουν ασθενείς, καθώς δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες κλίνες, ούτε οξυγόνο. Εκπρόσωπος του νοσοκομείου Sir Ganga Ram Hospital στο Νέο Δελχί έκανε λόγο για «κατάσταση ακραίας κρίσης».

Χθες Κυριακή ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι παρότρυνε όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν και να προσέχουν, καθώς νοσοκομεία και γιατροί έκαναν επείγουσες, απελπισμένες εκκλήσεις τονίζοντας πως αδυνατούν να διαχειριστούν τον τεράστιο αριθμό των ασθενών. Σε ορισμένες από τις πόλεις που πλήττονται πιο σκληρά, ανάμεσά τους και στην πρωτεύουσα, το Νέο Δελχί, πτώματα αποτεφρώνονται μαζικά σε αυτοσχέδιες εγκαταστάσεις.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV μετέδωσε πλάνα στα οποία τρεις υγειονομικοί στο ανατολικό ομόσπονδο κράτος Μπιχάρ εικονίζονται καθώς σέρνουν το πτώμα ενός ασθενούς που υπέκυψε ως τον χώρο όπου πρόκειται να αποτεφρωθεί, καθώς δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα ούτε καν φορεία.

Πολιτικοί, η κυβέρνηση και ειδικά ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός Μόντι δέχονται ολοένα σφοδρότερες επικρίσεις, καθώς το κυβερνών κόμμα οργάνωσε προεκλογικές συγκεντρώσεις με τεράστια πλήθη και επέτρεψε να γίνουν εκδηλώσεις για την ινδουιστική γιορτή Κουμπ Μελά, στις οποίες πήραν μέρος εκατομμύρια άνθρωποι, παρά το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Αρκετές πόλεις επιβάλλουν πλέον απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας. Η αστυνομία έχει αναπτυχθεί για να επιβάλλει την τήρηση της επιλεγόμενης κοινωνικής απόστασης και τη χρήση μασκών. Εν μέσω της κρίσης, περίπου 8,6 εκατομμύρια πολίτες καλούνται σήμερα στις κάλπες στο ανατολικό ομόσπονδο κράτος της Δυτικής Βεγγάλης, στον προτελευταίο γύρο μιας εκλογικής διαδικασίας οκτώ φάσεων που θα ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας.

Τοπικές εκλογές διεξάγονται επίσης σε άλλα ομόσπονδα κράτη, ανάμεσά τους το πολυπληθέστερο, το Ουτάρ Πραντές, στο οποίο κατά μέσον όρο καταγράφονται 30.000 μολύνσεις από τον SARS-CoV-2 την ημέρα.

