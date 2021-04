Life

Όσκαρ 2021 - Ανδρεαδάκης στον ΑΝΤ1: οι θεατές δεν είχαν ταύτιση με τις ταινίες (βίντεο)

Ποιες στιγμές ξεχώρισε ο κριτικός κινηματογράφου από την ξεχωριστή, λόγω κορονοϊού, τελετή απονομής.

Για την τελετή απονομής των Όσκαρ 2021 και τους μεγάλους νικητές της βραδιάς των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου μίλησε στο «Πρωινό» ο κριτικός κινηματογράφου και Πρόεδρος του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Απαντώντας στο σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα ότι η τελετή ήταν βαρετή, απάντησε ότι η φετινή τελετή είχε αρκετές ιδιαιτερότητες λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό, τόσο για τον χώρο και τον τρόπο με τον οποίο εκτυλίχθηκε, όσο κυρίως διότι οι θεατές δεν είχαν δει τις ταινίες στον κινηματογράφο και δεν είχαν ταυτιστεί με αυτές.

Ο Ορέστης Ανδρεαδάκης μίλησε για τους πρωταγωνιστές της τελετής, ενώ αναφέρθηκε και στις τρεις καλύτερες στιγμές της βραδιάς, αναφερόμενος σε δύο πρόσωπα και μια ταινία που τιμήθηκαν με Όσκαρ.

