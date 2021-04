Κόσμος

Τουρκία: με αγγελία ψάχνουν μηχανικούς για νέο μαχητικό

Αφού οι Τούρκοι συνειδητοποίησαν ότι F-35 δεν πρόκειται να πάρουν, έβαλαν μπροστά το σχέδιο για την κατασκευή ενός σύγχρονου μαχητικού.

Σε απόγνωση βρίσκεται η κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν, όπως φαίνεται από την αγγελία που φιλοξενείται στον τουρκικό Τύπο, με την οποία ζητούνται μηχανικοί για να συνδράμουν στην κατασκευή του τουρκικού μαχητικού!

Απαιτείται όμως το κατάλληλο λογισμικό, ηλεκτρονικά συστήματα αλλά και κατάλληλοι κινητήρες για τους οποίους απαιτούνται πολλά χρόνια ώστε να κατασκευαστούν. Δεν αποκλείεται πάντως να αποταθούν στη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Επίσης, το αεροπλανοφόρο που θα φιλοξενούσε τους F-35 μένει χωρίς... αεροπλάνα, ενώ υπάρχει και θέμα ανταλλακτικών των F-16 που δεν μπορούν να αναβαθμιστούν όπως και τα ελληνικά.

Και τα προβλήματα για τους Τούρκους δεν τελειώνουν εδώ. Το τουρκικό άρμα μάχης έχει επίσης ξεμείνει από κινητήρες λόγω του γερμανικού εμπάργκο για χερσαία συστήματα, με αποτέλεσμα η Άγκυρα να έχει βγει στη γύρα για κινητήρα κινέζικο, ουκρανικό, κορεάτικο κλπ.

