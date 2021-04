Κοινωνία

Το “παζλ” της δολοφονίας Καραϊβάζ

Η συνάντηση των βαρώνων της νύχτας, η δολοφονία το 2017, η σύλληψη του συνοδηγού του Αλκέτ Ριζάι και η σχέση τους με τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

«Το παρουσιαστικό του, ο βηματισμός του και η ενδυμασία του απολύτως καμία σχέση δεν έχουν με τους δύο δράστες που τρέχουν από το κατάστημα μετά τους πυροβολισμούς, κρατώντας μάλιστα ο ένας εξ αυτών το όπλο στο δεξί του χέρι κατά την έξοδό του από το κατάστημα».

Η σύλληψή του, τον Ιανουάριο, για τη δολοφονία του 2017 στο Joy Bar της Γλυφάδας, θεωρήθηκε «απάντηση» της ΕΛ.ΑΣ. στο μπαράζ φόνων που αποδίδονται στον πόλεμο της νύχτας. Υπήρχε διάχυτη η πεποίθηση ότι ο εντοπισμός και η προφυλάκισή του θα έφερναν στην επιφάνεια νέα στοιχεία για τα «συμβόλαια θανάτου» που συνταράσσουν τη χώρα, με πιο πρόσφατο αυτό εις βάρος του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποδείχθηκε διαφορετική.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», την περασμένη Δευτέρα 12 Απριλίου, εισαγγελέας και ανακριτής αποφυλάκισαν δίχως περιοριστικούς όρους τον 44χρονο Αλβανό «Τάκη» ή «Νότη», με τη διάταξη να αναφέρει ρητά ότι «δεν υφίστανται αποδεικτικά στοιχεία που να δύναται να στηρίξουν τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται».

Η δολοφονία στο Joy έγινε τον Οκτώβριο του 2017. Δύο άτομα με ακάλυπτα πρόσωπα πυροβόλησαν κατά των θαμώνων του μπαρ σκοτώνοντας έναν 43χρονο Αλβανό και τραυματίζοντας έναν δεύτερο. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν, μερικά λεπτά πριν από την επίθεση, τις κινήσεις των δύο δραστών έξω από το Joy Bar και το νυχτερινό κέντρο Opus που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Ο ένας από αυτούς φορούσε ένα στρατιωτικό τζάκετ με κουκούλα και ο δεύτερος ένα φούτερ στο οποίο είχε κρύψει το όπλο. Στο πλαίσιο της έρευνας, γυναίκα, θαμώνας του καταστήματος, και μια υπάλληλος του Joy Bar κατέθεσαν ότι ο «Τάκης» προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό στον άνδρα που πυροβόλησε. Τον «Τάκη» υπέδειξε ως έναν από τους δράστες και ο αδελφός του θύματος, ο οποίος πάντως δεν ήταν παρών στο μπαρ.

Η δολοφονία του «μαύρου»

Παρότι οι καταθέσεις είχαν ληφθεί ήδη από το 2017, η αστυνομία έκλεισε τον φάκελο της υπόθεσης στέλνοντάς τον στην Εισαγγελία τον Ιανουάριο του 2021. Δύο εβδομάδες νωρίτερα είχε δολοφονηθεί κοντά στο σπίτι του στην Ηλιούπολη ο 38χρονος Κώστας Ασημακόπουλος ή «μαύρος», κατηγορούμενος σε εν εξελίξει δίκη ως υψηλόβαθμο στέλεχος ομάδας εκβιαστών που πουλούσε προστασία σε πάνω από 70 καταστήματα.

«Λόγω της δολοφονίας του Ασημακόπουλου στις 28 Δεκεμβρίου 2020, που παρέπεμπε σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, οι έρευνες για τον φόνο στο Joy Bar κατευθύνθηκαν σε βάρος του (σ.σ.: του “Τάκη”)» αναφέρεται σε διάταξη του εισαγγελέα που τέθηκε υπόψη της «Κ». Σε μια παράξενη σύμπτωση, τη νύχτα του φόνου στο Joy, ο Ασημακόπουλος βρισκόταν εντός του μπαρ.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι είχαν στήσει μπλόκο στον «Τάκη» στο αεροδρόμιο περιμένοντάς τον να επιστρέψει από την Αγγλία, όπου ταξίδευε συχνά. Λένε ακόμα ότι είχαν προσπαθήσει νωρίτερα να τον εντοπίσουν δίχως αποτέλεσμα, καθότι ήταν «αγνώστου διαμονής». Τελικά, τον συνέλαβαν στη Λαμία, σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι που είχε πάρει πενθήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού και ένας Έλληνας επιχειρηματίας, το όνομα του οποίου έχει αναμειχθεί σε υποθέσεις εκβιασμών και παράνομου στοιχηματισμού.

Μετά την προφυλάκισή του, ο «Τάκης» ζήτησε, μέσω των δικηγόρων του Χρήστου Μαυρομάτη, Σταύρου Γεωργόπουλου και Μιχάλη Δημητρακόπουλου, την κατ’ αντιπαράσταση εξέτασή του με τους μάρτυρες της δολοφονίας στο Joy. «Προέκυψε ότι αυτοί δεν αναγνωρίζουν σε καμία περίπτωση στο πρόσωπό του κάποιον εκ των δραστών», αναφέρεται στη διάταξη του εισαγγελέα, ενώ ο 43χρονος Αλβανός, που είχε τραυματιστεί κατά την επίθεση στο Joy, έστειλε αρχικά βιντεοσκοπημένο μήνυμα και στη συνέχεια υπέγραψε υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος «ουδεμία σχέση έχει με τη δολοφονική επίθεση».

Επιπλέον, στα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, ο «Τάκης» που είχε επισκεφθεί το Joy, πριν και μετά τον φόνο, εμφανίζεται να έχει το χέρι του σε νάρθηκα εξαιτίας προβλήματος στον αριστερό ώμο, στοιχείο που κατά την κρίση τόσο του εισαγγελέα όσο και του ανακριτή που χειρίστηκαν την υπόθεση «αποδυναμώνει τις ενδείξεις που υπήρχαν αρχικώς εις βάρος του».

Παρά την απόφαση αποφυλάκισής του πάντως, ο κατηγορούμενος παρέμεινε κρατούμενος στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη. Κι αυτό, διότι η αστυνομία ανακάλεσε την άδεια παραμονής του στη χώρα. Επικαλέστηκε λόγους εθνικής ασφαλείας και δρομολόγησε διαδικασίες απέλασής του, παρά το γεγονός ότι η σύζυγος και τα δύο τους παιδιά είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων και ταυτοτήτων.

Η συμπλοκή στο Legend

Το καλοκαίρι του 2018 ο «Τάκης» είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε ένοπλη συμπλοκή που είχε σημειωθεί ξημερώματα στο μπαρ Legend στο Πεδίον του Άρεως, ιδιοκτησίας του Δημήτρη Μάλαμα. Ο Μάλαμας υπήρξε κεντρικό πρόσωπο στην έρευνα της ΕΥΠ για τη διαφθορά στην αστυνομία και δολοφονήθηκε το 2019 καθ’ οδόν προς τα γραφεία εταιρείας καφέ που διατηρούσε στο Χαϊδάρι. Είχε φιλική σχέση με τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ, όπως εξάλλου είχε επιβεβαιώσει σε κείμενά του ο ίδιος ο δημοσιογράφος. Ο Καραϊβάζ στις 3 Φεβρουαρίου 2021 είχε αναφερθεί στη σύλληψη του «Τάκη» στη Λαμία με ένα αρκετά αιχμηρό κείμενο υπό τον τίτλο «Αναβαπτίσεις στον κόσμο της Greek Mafia».

Σε αυτό αποκάλυπτε ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχε γίνει στη Βάρκιζα συνάντηση «μεταξύ των τεσσάρων αρχηγών των βαρωνών της νύχτας». Επιπλέον, εξέφραζε την έκπληξή του για το γεγονός ότι ο ένας από τους μετέχοντες σε εκείνη τη συνάντηση βρισκόταν μαζί με τον «Τάκη» τη στιγμή της σύλληψής του στη Λαμία. Είχε χαρακτηρίσει τη συνύπαρξή τους «έκπληξη μεγατόνων».

Το κείμενο του νεκρού πλέον από τα πυρά πληρωμένων δολοφόνων δημοσιογράφου κατέληγε ως εξής: «Το εάν άλλαξαν οι συμμαχίες και τα στρατόπεδα αποτελεί αδιάφορο, έλασσον, και απασχολεί ως σημαντικό στοιχείο αποκλειστικά τους μετόχους του επικίνδυνου μπρα ντε φερ. Την κοινωνία απασχολεί και αναζητά απαντήσεις στο μείζον ζήτημα της διαπλοκής μαφίας και κρατούντων. Ανεξάρτητα από το πόσα λίτρα αίματος ποτίζουν το βρώμικο τοπίο».

Στο μικροσκόπιο η έρευνα της ΕΥΠ

Σε αναψηλάφηση της έρευνας που διεξήγαγε το διάστημα 2015-2017 η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για τις σχέσεις εν ενεργεία και απόστρατων αξιωματικών με επιχειρηματίες της νύχτας προχωράει η Αστυνομία, στον απόηχο της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Η αποστολή ανετέθη στην ίδια υπηρεσία της Ασφάλειας που πρόσφατα είχε αναλάβει να ελέγξει τα κινητά τηλέφωνα του πρώην αστυνομικού Σπύρου Παπαχρήστου, που δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2018. Αξιολογούνται ακόμα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο δημοσιογράφος τους τελευταίους μήνες ερευνούσε επίμονα τα κίνητρα της δολοφονίας του Δημήτρη Καπετανάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά αγνώστων έξω από το σπίτι του στα Βριλήσσια, τον Δεκέμβριο του 2020. Ο δημοσιογράφος είχε επαγγελματική αλλά και φιλική σχέση με τον Καπετανάκη, ο οποίος είχε απασχολήσει τις αρχές, μεταξύ άλλων, για ληστείες αλλά και την υπόθεση του «συνδικάτου του εγκλήματος».

