Γιάννης Αντετοκούνμπο: μεγαλώνω, δεν γίνεται να τρέχω με 100 μίλια την ώρα

Τι είπε ο Γιάννης Αντετκούνμπο μετά την ήττα της ομάδας του από τους Ατλάντα Χοκς.

Παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ στην τέταρτη περίοδο οι Χοκς κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση και να πάρουν τη νίκη επί του Μιλγουόκι στην Ατλάντα με 111-104. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Γιάννης Αντετκούνμπο (31 πόντους, 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 35 λεπτά συμμετοχής) είπε τα εξής:

«Έβαλαν κάποια ελεύθερα σουτ οι Χοκς, αλλά εμείς πρέπει να προστατέψουμε το ζωγραφιστό. Θέλαμε να πάρουν δύσκολα σουτ. Με εξαίρεση ίσως ένα-δύο σουτ που πήραν, γενικά έβαλαν δύσκολα σουτ, δεν ήταν ελεύθερα. Αν προστατεύουμε το καλάθι με τον Μπρουκ (Λόπεζ) που είναι τρομερός μπλοκέρ και με εμένα που προσπαθώ να εμποδίσω και οι αντίπαλοι στέλνουν την μπάλα εκτός ρακέτας, πρέπει να συνεχίσουμε να τρέχουμε στην περιφέρεια και να κυνηγάμε τους σουτέρ, μέχρι που κάποια στιγμή ίσως δεν προλαβαίνουμε. Με εξαίρεση όμως ένα-δύο σουτ, τα άλλα σουτ που έβαλαν οι Χοκς ήταν μαρκαρισμένα.

Γενικά κάνουμε καλή δουλειά με τα φάουλ, δεν κάνουμε πολλά. Υπάρχουν και βράδια που είμαστε υπερβολικά ανταγωνιστικοί και κάνουμε περισσότερα φάουλ από ότι συνήθως και ίσως ένα-δύο χαζά φάουλ. Πρέπει να μάθουμε από αυτό, αλλά νομίζω ότι γενικά κάνουμε καλή δουλειά. Πέρυσι είχα μεγάλο πρόβλημα με τα φάουλ. Φέτος δεν είμαι πιο συγκεντρωμένος σε αυτό το θέμα, απλώς έχω κατεβάσει λίγο ταχύτητα. Δεν χρεώνομαι με πολλά επιθετικά φάουλ πλέον, ενώ πέρυσι χρεωνόμουν με 2-3 επιθετικά φάουλ σε κάθε παιχνίδι. Φέτος πάω πιο προσεκτικά στο καλάθι και αποφεύγω να κάνω επιθετικά φάουλ. Πέρυσι προσπαθούσα να κάνω κλέψιμο σε κάθε κατοχή, φέτος προσπαθώ να είμαι πιο προσεκτικός».

Σε ερώτηση σχετικά με το αν το νέο σύστημα των Μπακς τον βοηθάει να χρεώνεται με λιγότερα επιθετικά φάουλ είπε: «Όχι, το κάνει πιο δύσκολο, επειδή πάντα είναι ένας αντίπαλος παίκτης στην ρακέτα και όταν πάω προς το καλάθι είναι έτοιμος να στηθεί για επιθετικό φάουλ. Αν πάω με μεγάλη ταχύτητα θα χρεωθώ με επιθετικό φάουλ. Αν πάω με σωστή ταχύτητα και προσπαθήσει να με μαρκάρει όμως θα βρω πιο εύκολα μία πάσα. Παρόλα αυτά όμως, το νέο σύστημά μας είναι καλό, γιατί είναι πιο δύσκολο για τους αντιπάλους μου να στήσουν "τείχος" μπροστά μου. Έτσι όπως παίζαμε πέρυσι, οι αντίπαλοι είχαν τρεις αμυντικούς μπροστά και δύο πίσω, ενώ φέτος υπάρχουν πλέον δύο αμυντικοί μπροστά, δύο στις γωνίες και ένας κάτω από το καλάθι. Ακόμα και να προσπαθήσει δηλαδή μία ομάδα να στήσει τείχος, έχω περισσότερο χώρο. Αν προσπαθήσω να νικήσω αυτό το τείχος και κάποιος αντίπαλος έρθει σε βοήθεια, τότε πασάρω την μπάλα».

Τέλος για το αν έχει αλλάξει κάτι ο ίδιος και πλέον δεν χρεώνεται με επιθετικά φάουλ με την ίδια συχνότητα είπε: «Αρχίζω και μεγαλώνω, είμαι 26 χρονών δεν γίνεται να τρέχω με 100 μίλια την ώρα. Πρέπει όμως να κατεβάσεις λίγο ταχύτητα, γιατί αλλιώς θα χρεωθείς με πολλά επιθετικά φάουλ. Στο ξεκίνημα της σεζόν, νομίζω σε ένα παιχνίδι με το Μαϊάμι, πήγαινα συνέχεια επιθετικά προς το καλάθι και υπέπεσα σε αρκετά επιθετικά φάουλ και είπα ότι δεν γίνεται να το κάνω αυτό, πρέπει να κατεβάσω λίγο ταχύτητα. Μου πήρε λίγο χρόνο να το καταλάβω, αλλά αν κατεβάζω ταχύτητα και πάω στο τέμπο που θέλω, τότε μπορώ πιο εύκολα να δημιουργήσω ασίστ για τους συμπαίκτες μου, είτε σε κάποιον που είναι κάτω από το καλάθι, είτε στις γωνίες».

