Πολιτική

Σταϊκούρας: τα μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας

Ο υπουργός παρουσιάζει τα μέτρα στο εν εξελίξει υπουργικό συμβούλιο, μαζί με τους στόχους και τις κινήσεις στην οικονομία για την περίοδο 2021- 2023.

Στο ύψος των 15 δισ. ευρώ θα προσεγγίσει εφέτος το κόστος των μέτρων στήριξης, από 7,5 δισ. ευρώ των αρχικών προβλέψεων, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό που διατίθεται εντός της διετίας να ανέλθει σε 39 δισ. ευρώ.

Αυτό ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ1, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος περιέγραψε παράλληλα το πλέγμα των βραχυπρόθεσμων πολιτικών που θα στηρίξουν την επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτές είναι οι εξής:

Το πρόγραμμα «Γέφυρα» που επιδοτεί τις δόσεις των τραπεζικών δανείων φυσικών και νομικών προσώπων. που επιδοτεί τις δόσεις των τραπεζικών δανείων φυσικών και νομικών προσώπων.

Η επιδότηση των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων, με 500 εκατ. ευρώ στο πρώτο πρόγραμμα και επιπλέον 500 εκατ. ευρώ στο δεύτερο πρόγραμμα.

της «επιστρεπτέας προκαταβολής 7» . Ειδικά για την εστίαση, ο υπουργός είπε ότι περίπου 53.800 επιχειρήσεις θα λάβουν 167 εκατ. ευρώ, προσθέτοντας ότι περίπου 8.000 επιχειρήσεις του χώρου αυτού άνοιξαν πέρυσι πριν από το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Συνολικά για την «επιστρεπτέα προκαταβολή 7», ανέφερε πως από τις 705.000 αιτήσεις θα γίνουν δεκτές περίπου 300.000, καθώς, μεταξύ άλλων, περίπου 250.000 επιχειρήσεις παρουσίασαν αύξηση τζίρου το α' τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020. Η ενίσχυση με ποσά άνω του 1 δισ. ευρώ αυτήν την εβδομάδα μέσω. Ειδικά για την εστίαση, ο υπουργός είπε ότι περίπου 53.800 επιχειρήσεις θα λάβουν 167 εκατ. ευρώ, προσθέτοντας ότι περίπου 8.000 επιχειρήσεις του χώρου αυτού άνοιξαν πέρυσι πριν από το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Συνολικά για την «επιστρεπτέα προκαταβολή 7», ανέφερε πως από τις 705.000 αιτήσεις θα γίνουν δεκτές περίπου 300.000, καθώς, μεταξύ άλλων, περίπου 250.000 επιχειρήσεις παρουσίασαν αύξηση τζίρου το α' τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020.

Η ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ (με επισπεύδον το υπουργείο Ανάπτυξης) της εστίασης , του τουρισμού, των παιδότοπων, των γυμναστηρίων κ.ά. Η ενίσχυση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές. , του τουρισμού, των παιδότοπων, των γυμναστηρίων κ.ά. Η ενίσχυση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές.

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

Οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Σημειώνεται ότι, ο υπουργός θα παρουσιάσει τα μέτρα αυτά στο εν εξελίξει υπουργικό συμβούλιο, μαζί με τους στόχους και τις κινήσεις στην οικονομία για την περίοδο 2021- 2023.

Ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι η έκθεση των θεσμών για τη 10η αξιολόγηση, στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας, θα είναι θετική, με αποτέλεσμα να εκταμιευθούν προς τη χώρα περίπου 700 εκατ. ευρώ. Ειδικά για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, που ήταν επίσης αντικείμενο των συζητήσεων με τους θεσμούς, είπε ότι εντός του 2021 θα μηδενιστεί το ποσό που μηδενίζεται.

Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως το έλλειμμα και το χρέος θα είναι υψηλότερα εφέτος, λόγω των μικρότερων εσόδων και των αυξημένων δαπανών για τα μέτρα στήριξης. Ωστόσο, είπε ότι από το 2022 και μετά θα υπάρχει δημοσιονομική ισορροπία λόγω της υψηλότερης ανάπτυξης και όχι με μέτρα λιτότητας. Ανέφερε, επίσης, ότι το δημόσιο χρέος είναι βιώσιμο από το 2012, με πολύ χαμηλές ανάγκες εξυπηρέτησης. Επεσήμανε ότι σε λιγότερο από δύο χρόνια η κυβέρνηση υλοποίησε ένα πολύ μεγάλο μέρος των προεκλογικών δεσμεύσεών της (μείωση ΕΝΦΙΑ, φορολογικών συντελεστών, προκαταβολής φόρου, ασφαλιστικών εισφορών). Και πρόσθεσε ότι εάν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος το επόμενο έτος, θα μονιμοποιηθούν η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και η επιπλέον μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες.

Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διαγραφής των χρεών που δημιουργήθηκαν στην πανδημία, είπε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει ένα πλέγμα μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και ταυτόχρονα τη διατήρηση της κουλτούρας πληρωμών. Προσθέτοντας ότι ανάλογα με την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης θα υπάρξουν, εάν χρειαστεί, πρόσθετες πρωτοβουλίες.