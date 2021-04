Αθλητικά

Τσιτσιπάς για ήττα από Ναδάλ: Αυτά τα παιχνίδια με κάνουν καλύτερο αθλητή

«Δεν έχω δει κάποιον άλλον να παλεύει έτσι όπως ο Ράφα», δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάλεψε με τον «βασιλιά», Ράφα Ναδάλ, μέσα στην πατρίδα του Ισπανού, στον τελικό του Barcelona Open. Έχασε το 3ο σετ με 7-5 βάζοντας δύσκολα στον θρύλο του παγκόσμιου τένις και Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης. Και εύλογα ήταν απογοητευμένος για την απώλεια του πρώτου τίτλου ΑΤP στην καριέρα του ο Έλληνας πρωταθλητής, αλλά αναγνώρισε την αξία του αντιπάλου του:

«Δεν έχω δει κάποιον άλλον να παλεύει έτσι όπως ο Ράφα. Έκανε τη ζωή μου δύσκολη μέσα στο γήπεδο. Αυτά τα παιχνίδια με κάνουν καλύτερο αθλητή και με κάνουν να βλέπω τον εαυτό μου να φτάνει στα όριά του. Είναι κάτι θετικό για την εξέλιξή μου», τόνισε σχετικά, ενώ αναφέρθηκε και στο match point που είχε την ώρα που ο Ναδάλ σέρβιρε στο 4-5 για να παραμείνει στο ματς:

«Είχα υπομονή και περίμενα την ευκαιρία μου. Σε αυτό το γκέιμ, στο οποίο είχα το match point, ένιωθα ότι θα το κέρδιζα. Είχα την αίσθηση ότι μπορώ να το τελειώσω. Πιστεύω έκανα τη σωστή επιλογή στον πόντο, έψαξα το κατάλληλο χτύπημα. Ήταν η σωστή απόφαση απλά στάθηκα άτυχος. Η μπάλα στο match point ήταν δύο εκατοστά από το να μου δώσει τη νίκη».

Πλέον, ο Τσιτσιπάς θα ξεκουραστεί αυτή την εβδομάδα και θα προπονηθεί με στόχο να είναι το ίδιο ανταγωνιστικός και στο τουρνουά στη Μαδρίτη (2-9 Μαΐου), εκεί όπου το 2019 είχε πετύχει σπουδαία νίκη επί του Ναδάλ, πριν ηττηθεί από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό της διοργάνωσης.

