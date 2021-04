Life

“Your Face Sounds Familiar - All Star”: όλα όσα έγιναν την Κυριακή (βίντεο)

Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν και αυτές που ακολουθούν. Η guest εμφάνιση του Γιάννη Καψάλη και το απολαυστικό ντουέτο με τον Λευτέρη Ελευθερίου.

Το «Your Face Sounds Familiar- All Star» μεταμόρφωσε και αυτή την Κυριακή μας!

Η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχθηκε για ακόμη μια φορά την αγαπημένη της κριτική επιτροπή, τον Τάκη Ζαχαράτο, τον Μιχάλη Ρέππα, την Κατερίνα Παπουτσάκη και τον Κωστή Μαραβέγια, αλλά και τους all star καλλιτέχνες, και όλοι μαζί μας χάρισαν μια υπέροχη βραδιά!

Την Κυριακή 25 Απριλίου στο «Your Face Sounds Familiar- All Star» η Μπέττυ Μαγγίρα και η Ζωζώ Σαπουντζάκη έγιναν κορίτσια ζόρικα, ο Ίαν Στρατής και ο Harry Styles πέταξαν ψηλά και η Κατερίνα Στικούδη με τον Billy Idol είχαν ροκ διάθεση!

H Τάνια Μπρεάζου στοιχημάτισε με την Μαντώ, ο Ησαΐας Ματιάμπα τραγούδησε τη «Γυριστρούλα» του Λάκη Παπαδόπουλου, αλλά συνομίλησε μαζί του και live, ενώ η Ματθίδλη Μαγγίρα αλά Boy George μας γύρισε πίσω στα 80ς.

Τέλος, ο Κρατερός Κατσούλης ως Daler Mehndi μας έβαλε μέσα σε ινδικά παλάτια, ο Θανάσης Αλευράς ως Σαρμπέλ πήρε πολύ σοβαρά την… Μαρία Μπεκατώρου και ο Λευτέρης Ελευθερίου με την Καραγκούνα του μας πήγε σε πανήγυρι της Γιώτας Γρίβα.

Τέλος, ο guest της βραδιάς, Γιάννης Καψάλης μας ξεσήκωσε και έκανε ένα απολαυστικό ντουέτο μαζί με τον Λευτέρη Ελευθερίου.





Αναλυτικά οι εμφανίσεις:

Θανάσης Αλευράς – Σαρμπέλ (Σε Πήρα Σοβαρά)





Κρατερός Κατσούλης - Daler Mehndi (Tunak Tunak Tun)





Λευτέρης Ελευθερίου - Γιώτα Γρίβα (Καραγκούνα)





Ησαΐας Ματιάμπα - Λάκης Παπαδόπουλος (Γυριστρούλα)





Ίαν Στρατής - Harry Styles (Sign Of The Times)





Μπέττυ Μαγγίρα - Ζωζώ Σαπουντζάκη (Είμαι κορίτσι ζόρικο)





Ματθίλδη Μαγγίρα - Boy George (Karma Chameleon)





Κατερίνα Στικούδη - Billy Idol (Rebel Yell)





Τάνια Μπρεάζου - Μαντώ (Στοιχηματίζω)

Ακολούθησε η σύνδεση, μέσω Ζoom, με τηλεθεατές οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν τις θετικές τους ψήφους στον καλλιτέχνη που τους εντυπωσίασε περισσότερο.

Η ψηφοφορία του κοινού σε συνδυασμό με τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής ανέδειξε μεγάλο νικητή της βραδιάς τον Κρατερό Κατσούλη, ο οποίος στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του «Your Face Sounds Familiar», επέλεξε να προσφέρει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, στην ΕΛΕΠΑΠ.

Αποστολή της ΕΛΕΠΑΠ είναι να παρέχει σε κάθε άνθρωπο με αναπηρία και την οικογένειά του, πρόσβαση στα προγράμματα αποκατάστασης ανεξάρτητα από το οικονομικό, κοινωνικό, ή θρησκευτικό του υπόβαθρο. Η ΕΛΕΠΑΠ είναι το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα το οποίο παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης σε παιδιά από το 1937. Σήμερα λειτουργεί σε άριστα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, σε 6 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Βόλο και Αγρίνιο). Ο οργανισμός υποδέχεται βρέφη, παιδιά και ενήλικες με αναπηρία, και τους προσφέρει θεραπευτικά προγράμματα, εκπαίδευση και ιατρική παρακολούθηση

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Τέλος, το buzzer αποφάσισε για άλλη μια χρονιά να κινηθεί σε ρυθμούς… ευρωπαϊκούς, και έτσι την Κυριακή, 9 Μαΐου, θα είναι βραδιά Eurovision! Οι μεταμορφώσεις:

Θανάσης Αλευράς - Ελένη Φουρέιρα (Dancing Lasha Tumbai - Switch Song) - ΙΣΡΑΗΛ (2019)

Κρατερός Κατσούλης - Brotherhood Of Man (Save Your Kisses For Me) - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (1976)

Λευτέρης Ελευθερίου - Stereo Mike (Watch My Dance) - ΕΛΛΑΔΑ (2011)

Ησαΐας Ματιάμπα - Σοφία Βόσσου (Άνοιξη) - ΕΛΛΑΔΑ (1991)

Ίαν Στρατής - Mans Zelmerlow (Heroes) - ΣΟΥΗΔΙΑ (2015)

Μπέττυ Μαγγίρα - Τάμτα (Replay) - ΚΥΠΡΟΣ (2019)

Ματθίλδη Μαγγίρα - Izhar Cohen (Abanibi) - ΙΣΡΑΗΛ (1978)

Κατερίνα Στικούδη - Hadise (Dum Tek Tek) - ΤΟΥΡΚΙΑ (2009)

Τάνια Μπρεάζου - Mahmood (Soldi) - ΙΤΑΛΙΑ (2019)



