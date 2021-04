Πολιτική

Μητσοτάκης: Φτάνουμε τους 3.000.000 εμβολιασμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα για το Πάσχα, ο στόχος για τους εμβολιασμούς μέχρι το Μάιο και τα «όπλα» κατά του κορονοϊού.

«Η εξαιρετικά δύσκολη άσκηση αυτής της περιόδου είναι η επαναφορά της οικονομίας και της κοινωνίας σε σχεδόν κανονικούς ρυθμούς με παράλληλους υγειονομικούς κανόνες. Είναι μία εξίσωση με δύο καταλυτικούς παράγοντες. Από τη μία πλευρά τους εμβολιασμούς και από την άλλη τη συμπεριφορά των πολιτών, αλλά και του κόσμου της παραγωγής. Είναι ένα στοίχημα που είμαι σίγουρος ότι θα το κερδίσουμε», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Όπως τόνισε, «τα πρώτα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Οι περισσότεροι συμπολίτες μας δείχνουν να καταλαβαίνουν τη σημασία της αποφυγής των πασχαλινών μετακινήσεων. Και όλοι υποδέχτηκαν με ωριμότητα και με πειθαρχία το σταδιακό άνοιγμα ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. Την ίδια ώρα, η εκστρατεία «Ελευθερία» επεκτείνεται, από αύριο μπαίνουν στη μάχη και οι 30άρηδες. Φτάνουμε τους 3.000.000 εμβολιασμούς. Και αν τηρήσουμε το σχέδιό μας, στα τέλη Μαΐου, μπορούμε να πλησιάσουμε τους 5.000.000».

«Κάθε νέο βήμα μας πρέπει να γίνεται με ασφάλεια, δηλαδή με συνεχή self-test, με αποστάσεις, με μάσκα, με ατομική υγιεινή. Ώστε ό,τι ανοίγει στη χώρα να μη χρειαστεί να ξανακλείσει», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Με τον σχεδιασμό του αύριο, διορθώνουμε και τις αδικίες του χθες»

«Αποδίδουμε πίσω στη μεσαία τάξη όσα της στέρησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα με τον σχεδιασμό του αύριο, διορθώνουμε και τις αδικίες του χθες» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν, ενώ αναφορικά με την πορεία και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σημείωσε χαρακτηριστικά: «η τελευταία αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της πατρίδας μας αποδεικνύει, πιστε?ω, ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Αυτόν εξάλλου υπηρετεί και το νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που θα συζητήσουμε σήμερα».

Παράλληλα, απευθυνόμενος προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ανακοίνωσε πως «αύριο ολοκληρώνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με τη συμμετοχή όλων σας και η χώρα υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσημα το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού

Καλημέρα σας, Μεγάλη Δευτέρα σήμερα και η αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας συμπίπτει με την κορύφωση της δικής μας προσπάθειας για ένα ασφαλές Πάσχα κι ένα ελεύθερο καλοκαίρι.

Συνεδριάζουμε, λοιπόν, δίνοντας απαντήσεις σε τέσσερα παράλληλα πεδία: της ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, της επιτάχυνσης των εμβολιασμών, της προσεκτικής επανεκκίνησης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, αλλά και των μεταρρυθμίσεων που θα προετοιμάσουν την οικονομία για την επόμενη μέρα μετά την πανδημία.

Τα πρώτα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Οι περισσότεροι συμπολίτες μας δείχνουν να καταλαβαίνουν τη σημασία της αποφυγής των πασχαλινών μετακινήσεων. Και όλοι υποδέχτηκαν με ωριμότητα και με πειθαρχία το σταδιακό άνοιγμα ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Την ίδια ώρα, η εκστρατεία «Ελευθερία» επεκτείνεται, από αύριο μπαίνουν στη μάχη και οι 30άρηδες. Φτάνουμε τα 3.000.000 εμβολιασμούς. Και αν τηρήσουμε το σχέδιό μας, στα τέλη Μαΐου, μπορούμε να πλησιάσουμε τα 5.000.000.

Θα επαναλάβω, λοιπόν, δύο μόνο ειλικρινείς προτροπές: πρώτον, το καλύτερο εμβόλιο είναι το πιο γρήγορο εμβόλιο. Συνεπώς όλοι, κυρίως οι μεγαλύτεροι, ας σπεύσουν να το κάνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και δεύτερον, ότι κάθε νέο βήμα μας πρέπει να γίνεται με ασφάλεια, δηλαδή με συνεχή self-test, με αποστάσεις, με μάσκα, με ατομική υγιεινή. Ώστε ό,τι ανοίγει στη χώρα να μη χρειαστεί να ξανακλείσει.

Όσο για την οικονομία, η τελευταία αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της πατρίδας μας αποδεικνύει, πιστε?ω, ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Αυτόν εξάλλου υπηρετεί και το νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που θα συζητήσουμε σήμερα. Θα παρουσιάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στο εξής, η αδειοδότηση απλουστεύεται και επιταχύνεται και άλλο, ώστε να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα και η απασχόληση. Είναι μία ακόμη μεταρρύθμιση που προβλέπεται στο πρόγραμμά μας και υλοποιούμε με συνέπεια.

Πριν ξεκινήσουμε την συζήτηση για το νομοσχέδιο αυτό ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χρήστος Σταϊκούρας, θα κάνει μία συνολική επισκόπηση της πορείας της ελληνικής οικονομίας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε για τον επόμενο χρόνο. Θυμίζω επιπλέον ότι μόλις πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε η μόνιμη -τονίζω τη λέξη μόνιμη- μείωση της προκαταβολής φόρου στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις και η επίσης μόνιμη επιπλέον μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες του φορολογικού συντελεστή των νομικών προσώπων, ο οποίος θα φτάσει το 22% το 2022 για εισοδήματα 2021. Και βέβαια, διατηρείται η αναστολή της Εισφοράς Αλληλεγγύης και για το 2022, καθώς και η μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3 μονάδες για τον επόμενο χρόνο.

Αποδίδουμε, λοιπόν, πίσω στη μεσαία τάξη όσα της στέρησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα με τον σχεδιασμό του αύριο, διορθώνουμε και τις αδικίες του χθες.

Η σημερινή ατζέντα είναι και πάλι πλούσια, κάτι που σημαίνει ότι μας περιμένει ακόμα πολλή δουλειά για κρίσιμα θέματα. Για την Εθνική Αρχή Προμηθειών Υγείας, θα μας μιλήσουν ο Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός Αναπληρωτής Υγείας. Για την οργάνωση του Δημοσίου και την αποτελεσματικότερη διάταξη των δυνάμεών μας για την Πολιτική Προστασία, θα μας μιλήσουν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός.

Και, βεβαίως, για το συντονισμό των ενεργειών μας σχετικά με την «Ελευσίνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», θα λάβει τον λόγο το Υπουργείο Πολιτισμού.

Επιτρέψτε μου, όμως, να ολοκληρώσω αυτή τη σύντομη εισαγωγή μου, επισημαίνοντας και πάλι την εξαιρετικά δύσκολη άσκηση αυτής της περιόδου. Την επαναφορά, δηλαδή, της οικονομίας και της κοινωνίας σε σχεδόν κανονικούς ρυθμούς με παράλληλους υγειονομικούς κανόνες. Είναι μία εξίσωση με δύο καταλυτικούς παράγοντες. Από τη μία πλευρά τους εμβολιασμούς και από την άλλη τη συμπεριφορά των πολιτών, αλλά και του κόσμου της παραγωγής. Είναι ένα στοίχημα που είμαι σίγουρος ότι θα το κερδίσουμε.

Ήδη ο δείκτης οικονομικού κλίματος στη χώρα ανακάμπτει, καθώς η πραγματική οικονομία διαβλέπει το τέλος αυτής της δοκιμασίας και προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε το α΄ δίμηνο του 2021, ενώ και οι κατασκευές είναι στο υψηλότερο επίπεδο ακόμη και από την έναρξη της κρίσης, στο τέλος του 2008 αρχές του 2009.

Οι εξαγωγές αναθερμαίνονται, σημειώθηκε μια μικρή βελτίωση στο εξωτερικό ισοζύγιο, και είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για τα οικονομικά στοιχεία του α΄ τριμήνου του 2021 σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2020.

Ενώ και αύριο ολοκληρώνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με τη συμμετοχή όλων σας και η χώρα υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσημα το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Είναι, λοιπόν, στο χέρι μας όλες αυτές οι θετικές προοπτικές να μετατραπούν σε μια χειροπιαστή πραγματικότητα. Πώς; Πείθοντας πρώτα και πάνω απ’ όλα κάθε συμπολίτη μας ότι το εμβόλιο δεν είναι μόνο ατομικό διαβατήριο υγείας και ελευθερίας. Αλλά και προϋπόθεση υγείας και ελευθερίας ολόκληρης της κοινωνίας. Αφετηρία μιας καλύτερης ζωής για όλους. Και μιας δυναμικής πορείας της χώρας προς την πρόοδο.





Ειδήσεις σήμερα:

Νόρα Κατσέλη: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της

Τσιτσιπάς για ήττα από Ναδάλ: Αυτά τα παιχνίδια με κάνουν καλύτερο αθλητή

Τροχαίο στη Γαύδο: βρέθηκαν ναρκωτικά στο αίμα του οδηγού