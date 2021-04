“Το Πρωινό” - Λιάνης: η Πάολα είναι ότι η Μαρινέλλα στην εποχή μου (βίντεο)

Life

Τι λέει ο Κώστας Καραφώτης που μαζί με την τραγουδίστρια ετοιμάζουν συναυλία με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Προετοιμασία για την συναυλία που θα δώσουν στο Ισραήλ με την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» και με τραγούδια του μεγάλου συνθέτη, κάνουν η Πάολα και ο Κώστας Καραφώτης.

Ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής, Γιώργος Λιάνης, φίλος του Μίκη Θεοδωράκη και θαυμαστής της τραγουδίστριας, μίλησε ακόμη μια φορά με θερμά λόγια για την Πάολα λέγοντας «η Πάολα δεν είναι σταρ, ασχέτως αν έχει απήχηση στην νεολαία σαν σταρ. Αδικεί τον εαυτό της, χορεύει καταπληκτικά, το έχει περιορίσει. Ίσως στην νύχτα από αυτήν την άποψη είναι ότι ήταν η Μαρινέλλα στα χρόνια τα δικά μας. Ενοχλούνται που είπα εγώ να πει και Θεοδωράκη. Γιατί να μην λένε οι νέοι Θεοδωράκη; Ο ίδιος ο Θεοδωράκης το θέλει».

Σε ότι δε αφορά την προσωπική του ζωή είπε «υπήρξα κακός πατέρας, αλλά είμαι εξαιρετικός παππούς»

Από την πλευρά του, ο Κώστας Καραφώτης δήλωσε «είμαι γεμάτος ενθουσιασμός που θα τραγουδήσω μπροστά σε κόσμο μετά από έναν χρόνο», ενώ είπε πως δεν ξέρει αν θα συμμετέχει σε μουσικό ριάλιτι, θυμίζοντας ότι είχε δεχτεί παλαιότερα πρόταση για το «Survivor», που όμως δεν ευδοκίμησε.

Για την προσωπική του ζωή είπε «Η συγκατοίκηση με την σύντροφο μου είναι «υπέροχη», ας το αφήσουμε εκεί….», ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση από "Το Πρωινό", δήλωσε «Θα ήθελα να κάγω οικογένεια, αλλά να παντρευτώ για να παντρευτώ, δεν…».

