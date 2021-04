Κοινωνία

Τροιζηνία: Θρίλερ με το θάνατο δικηγόρου

Τα πρώτα στοιχεία για την άγρια δολοφονία του δικηγόρου, που βρέθηκε από φίλο του.

Ένας 58χρονος δικηγόρος, από την Αθήνα, εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος στην μονοκατοικία όπου διέμενε στην περιοχή της Τροιζηνίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο άτυχος δικηγόρος, ο οποίος εντοπίστηκε από φίλο του, χθες (Κυριακή) το πρωί, φέρει τραύμα στο κεφάλι.

Σημειώνεται, πάντως, ότι στο σπίτι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στην αιτία θανάτου του 58χρονου, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

