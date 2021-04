Οικονομία

Πασχαλινό τραπέζι: τι να προσέξουμε σε αμνοερίφια, αυγά και βαφές

Χρήσιμες οδηγίες από τον ΕΦΕΤ για ένα ασφαλές πασχαλινό τραπέζι.

Οδηγίες για ένα ασφαλές πασχαλινό τραπέζι εξέδωσε ο ΕΦΕΤ, τονίζοντας ότι οι αγορές είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται σε επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς, διότι αυτές οι επιχειρήσεις διαθέτουν νόμιμες άδειες.

Όπως σημειώνει ο ΕΦΕΤ, όταν αγοράζουμε κρέας, αυτό πρέπει να είναι τοποθετημένο μέσα σε ψυγεία ή σε ψυχόμενες προθήκες που τηρούν ορθά τις θερμοκρασίες ψύξης και όχι εκτός ψυγείου, ούτε εκτεθειμένο σε σκόνη, έντομα, μικρόβια και περιβαλλοντικούς ρύπους.

Πρέπει επίσης να δίνουμε προσοχή στις συνθήκες υγιεινής του προσωπικού και στην καθαριότητα του εξοπλισμού και του χώρου από όπου προμηθευόμαστε τρόφιμα, ενώ οφείλουμε να εξετάζουμε προσεκτικά την επισήμανση των προϊόντων και τις ενδεικτικές πινακίδες πώλησης.

Κατά την προμήθεια αμνοεριφίων, σπλάχνων και κρέατος πρέπει να προσεχθούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Για όλα τα αμνοερίφια εγχώριας παραγωγής, η σφραγίδα καταλληλότητας έχει χρώμα τυρκουάζ (λαμπρό κυανούν) και ωοειδές σχήμα.

Τα αμνοερίφια εισαγωγής από τρίτες χώρες φέρουν την ωοειδή σφραγίδα καταλληλότητας σε χρώμα καστανό.

Κάθε σφάγιο πρέπει υποχρεωτικά να φέρει σφραγίδες και στα δύο ημιμόριά του.

Τα σπλάχνα δεν πρέπει να φέρουν οζίδια και κύστεις, ούτε να παρουσιάζουν μεταβολές του χρωματισμού και να μην είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον.

Επιπλέον, στα κατεψυγμένα, πρέπει να εξετάζεται η ημερομηνία κατάψυξης και λήξης του προϊόντος.

Τι προσέχουμε κατά την προμήθεια αυγών:

Τις προβλεπόμενες ενδείξεις στη συσκευασία, όπως η ημερομηνία ωοτοκίας,η ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, η ημερομηνία λήξης.

Για την καλή συντήρηση διατηρήστε τα αυγά σε δροσερό χώρο.

Τι πρέπει να προσέξετε κατά την προμήθεια σοκολατένιων αυγών:

Για την αγορά σοκολατένιων αυγών που προσφέρονται κυρίως σε παιδιά, ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιεινής κατά τη συντήρηση, την έκθεση και τη διάθεση από σταθερά και επώνυμα σημεία πώλησης τροφίμων.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τους γονείς στο περιεχόμενο των σοκολατένιων αυγών, όπως παιχνίδια μικρών διαστάσεων, (μπορεί να προκληθεί πνιγμός) και στην υποχρεωτική αναγραφή της σύνθεσης (σοκολάτα γάλακτος, υγείας) και της ημερομηνίας ανάλωσης.

Τι ισχύει για τις βαφές των αυγών:

Οι χρησιμοποιούμενες διακοσμητικές βαφές αυγών είναι οι επιτρεπόμενες.

Να βάφονται μόνο τα αυγά που έχουν παραμείνει ακέραια κατά το βρασμό.

Να ακολουθούνται οι οδηγίες χρώσης που αναγράφονται στις συσκευασίες