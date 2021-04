Υγεία - Περιβάλλον

ΦΣΑ – Self test: Διευκρινίσεις για την διάθεσή τους στους πολίτες

Τι αναφέρει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής στην ανακοίνωσή του.

Μόνο κατά τις ώρες κανονικής λειτουργίας των φαρμακείων θα γίνεται η διάθεση των self test στους πολίτες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΦΣΑ:

«Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής ανακοινώνει ότι η διάθεση των self test στους πολίτες θα γίνεται μόνο κατά τις ώρες κανονικής λειτουργίας των φαρμακείων και όχι στη διάρκεια εφημεριών / διανυκτερεύσεων»

Υπενθυμίζεται πως επεκτείνεται από σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, το υποχρεωτικό μέτρο διενέργειας self test στους υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους.

Στον ιδιωτικό τομέα, τα self test είναι υποχρεωτικά για εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, στις μεταφορές, στην εστίαση, στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, στις υπηρεσίες καθαρισμού, τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, σε κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, καθώς και στις σχολές οδηγών.

