Ειρήνη Κολιδά: Η πρώτη ανάρτηση μετά την οικειοθελή της αποχώρηση από τη Φάρμα

Δείτε τι ανέβασε το Instagram η γυμνάστρια μετά την αποχώρησή της από το ριάλιτι επιβίωσης του ΑΝΤ1.

Αποχώρηση-έκπληξη είχαμε στη Φάρμα, στο επεισόδιο που παρακολουθήσαμε στο επεισόδιο του Σαββάτου. Υποψήφιες προς αποχώρηση ήταν η Ειρήνη Κολιδά και η Μαρία Μιχαλοπούλου, οι οποίες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στην μονομαχία για να παραμείνουν στο παιχνίδι.

Τελικά νικήτρια μετά το πέρας των πέντε φάσεων, αναδείχτηκε η Ειρήνη Κολιδά. Και ενώ ο Σάκης Τανιμανίδης αποχαιρετούσε την Μαρία Μιχαλοπούλου, η γυμνάστρια ζήτησε τον λόγο και αιφνιδίασε τους πάντες.

«Έχω πάρει μια απόφαση και θέλω, πριν η Μαρία μπει στη διαδικασία να χαιρετήσει οποιονδήποτε, να την μοιραστώ με τα παιδιά κυρίως και με σένα και με τους υπόλοιπους. Νιώθω ότι ο κύκλος μου σε αυτό το παιχνίδι έχει κλείσει. Ότι ήταν να δώσω σαν Ειρήνη το έχω δώσει, ανταγωνίστηκα τον εαυτό μου σε αυτόν τον τελευταίο αγώνα σαν μαχήτρια στη Φάρμα. Δεν νιώθω ότι έχω να προσφέρω κάτι παραπάνω στα του παιχνιδιού αυτού και, επειδή το πραγματικό δικό μου ριάλιτι είναι έξω και εδώ και αρκετό καιρό σκέφτομαι έντονα το παιδί μου και την ζωή που έχω εκτός της Φάρμας, παρόλο που έχω δεθεί πάρα πολύ με αυτά τα παιδιά θα ήθελα πάρα πολύ, μετά από τη νίκη στον εαυτό μου σε αυτό το παιχνίδι, να αποχωρήσω εγώ και όχι η Μαρία. Το σκέφτομαι εδώ και δυο βδομάδες καθημερινά. Παλεύω μέσα μου και με κρατάει η αγάπη των παιδιών και η αγάπη μου για τα ζώα και για τη φύση. Επειδή όμως νιώθω 100% ολοκληρωμένη από αυτό το πράγμα, θέλω να φύγω με την χαρά αυτή», είπε η Ειρήνη Κολιδά και παρότι ο Σάκης Τανιμανίδης θέλησε να την μεταπείσει, εκείνη επέμεινε για να βρεθεί κοντά στο παιδί της, όπως κι έγινε.

