Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις - πορείες: Πάνω από 1600 το τελευταίο τρίμηνο

Αναλυτικά τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στοιχεία που αφορούν τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις - πορείες που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια έδωσε στη δημοσιότητα το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως έχει ήδη ανακοινώσει πως θα κάνει στο τέλος κάθε μήνα.

Σε αυτά αποτυπώνονται αναλυτικά στοιχεία για την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη επικράτεια, για το χρονικό διάστημα από 25 Ιανουαρίου έως 25 Απριλίου 2021 και συγκεκριμένα, ανά 90, 60, 30 και 7 ημέρες.

Συνολικά, σε όλη τη χώρα το τρίμηνο αυτό έγιναν 1.687 δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις ή και πορείες, εκ των οποίων οι 470 στην Αττική.

Από τη μελέτη των στοιχείων προκύπτει ότι από το σύνολο των συναθροίσεων που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτεια, μόλις στο 11,1% των περιπτώσεων πραγματοποιήθηκε διακοπή της κυκλοφορίας.

Εξαίρεση αποτελεί η Θεσσαλονίκη όπου με ποσοστό 41,1% πραγματοποιήθηκε διακοπή της κυκλοφορίας, λόγω συγκεντρώσεων που σχετίζονταν με φοιτητική δραστηριότητα.

