Υγεία - Περιβάλλον

Η καλύτερη ώρα για να πιεις τον πρωϊνό καφέ σου

Ένας ειδικός ύπνου σού λέει πότε είναι αυτή.

Ανήκεις κι εσύ σε εκείνους που ξυπνούν και το πρώτο πράγμα που θέλουν είναι να πιουν καφέ. Κι όμως, ίσως θα ήταν καλύτερα να περιμένεις λίγο και θα σου εξηγήσουμε γιατί.

Σύμφωνα με μελέτες τα περιστατικά αϋπνίας έχουν σημειώσει αύξηση λόγω της πανδημίας κι αυτό είναι κάτι που ισχύει από την μία άκρη του πλανήτη μέχρι την άλλη. Επιβεβαιώνεται εξάλλου κι από την τεράστια αύξηση στη συνταγογράφηση υπναγωγών φαρμάκων. Μεταξύ των συμβουλών που συστήνουν για τη ρύθμιση του ύπνου οι ειδικοί είναι και η μείωση στην ημερήσια λήψη καφεϊνης.

Πιο συγκεκριμένα, το Εθνικό Ίδρυμα Ύπνου της Αμερικής συνιστά όποιοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ύπνου να μην πίνουν περισσότερο από δύο φλιτζάνια καφέ σπιτικής παρασκευής και αυτά αρκετές ώρες πριν τον βραδινό ύπνο.

Ο Michael Breus, ωστόσο, Κλινικός Ψυχολόγος και συγγραφέας του Good Night γίνεται πιο συγκεκριμένος, παραθέτοντας μια πιο εξειδικευμένη συμβουλή.

