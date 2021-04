Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον κατά lockdown: “Ας στοιβαχτούν τα πτώματα κατά χιλιάδες”

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Βρετανία, με δήλωση που αποδίδεται στον Πρωθυπουργό. Τη διέψευσε ο ίδιος. Εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση.

«Όχι, αλλά λέω πάλι ότι το σημαντικό που θέλει από μας ο κόσμος να κάνουμε ως Κυβέρνηση είναι να διασφαλίσουμε ότι τα lockdown δουλεύουν, και δούλεψαν». Έτσι απάντησε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, στην ερώτηση δημοσιογράφου αν όντως είπε ότι καλύτερα να δει «πτώματα να στοιβάζονται σε σωρό» κατά χιλιάδες, παρά να κηρύξει ένα τρίτο lockdown.

Και συνέχισε: «Πράγματι τιμώ τους ανθρώπους αυτής της χώρας που οργανώθηκαν και εργάζονται στο πρόγραμμα εμβολιασμού και έχουμε θέσει υπό έλεγχο την ασθένεια.» Κληθείς από τον δημοσιογράφο να διευκρινίσει αν με αυτή του την απάντηση, θέλει τελικά να πει ότι δεν έκανε αυτό το σχόλιο, απάντησε ότι «ναι, δεν έκανα αυτό το σχόλιο».

Ο Ρόμπερτ Πέστον, πολιτικός συντάκτης του ITV, έγραψε στο blog του ότι μίλησε με δύο πηγές που άκουσαν τον Μπόρις Τζόνσον να κάνει το σχόλιο για τους «σωρούς των πτωμάτων». Και οι πηγές του είπαν ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός έκανε αυτό το σχόλιο ουρλιάζοντας στο γραφείο του αφού, έξαλλος, συμφώνησε για την επιβολή του δεύτερου lockdown.

Και οι δύο αυτές πηγές τον διαβεβαίωσαν ότι δεν τροφοδοτούν με πληροφορίες την εφημερίδα Daily Mail που έκανε την αποκάλυψη. Άρα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν τρεις ή και περισσότεροι αυτήκοοι μάρτυρες.

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, Κιρ Στάρμερ δήλωσε έκπληκτος για το σχόλιο που αποδίδεται στον Τζόνσον στο πλαίσιο του ρεπορτάζ της Daily Mail. «Εναπόκειται στον Πρωθυπουργό τώρα να κάνει δημόσια δήλωση για το θέμα. Αν είπε αυτά τα πράγματα, πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Αν δεν τα είπε, βγες και εξήγησε δημόσια τι ειπώθηκε και τι δεν ειπώθηκε, διότι νομίζω όλοι είναι βαθιά ανήσυχοι και ιδίως όλες αυτές οι οικογένειες που έχασαν κάποιον κατά την πανδημία», είπε.

