Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020”: Όλα όσα είδαμε στην πρεμιέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρεμιέρα με εκλεκτούς καλεσμένους έκανε στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «Ο δρόμος προς το Euro 2020». Τι είπαν οι Θεοδωρίδης, Νικοπολίδης και Καραγκούνης.

Πρεμιέρα με εκλεκτούς καλεσμένους έκανε το Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «Ο δρόμος προς το Euro 2020». Ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Γιώργος Λιώρης φιλοξένησαν στην πρώτη εκπομπή του Σαββάτου τον γενικό γραμματέα της UEFA, Θεόδωρο Θεοδωρίδη, σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές του συνεντεύξεις.

Ο κ. Θεοδωρίδης έκανε λόγο για επιστροφή στην κανονικότητα μέσω της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που θα διεξαχθεί παρουσία φιλάθλων σε 11 πόλεις: «Το ποδόσφαιρο είναι η πρώτη μεγάλη αθλητική διοργάνωση για ένα μήνα σε 11 χώρες που μπορεί να μας επαναφέρει σε αυτό. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε βάλει στους εαυτούς μας και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε». Ο γενικός γραμματέας της UEFA αποκάλυψε ότι οι τελικοί του Champions και του Europa League θα γίνουν με την παρουσία κόσμου στις εξέδρες: «Αυτή τη στιγμή τα δείγματα είναι στο 30% για το Champions League και στο 25% για το Europa League. Περιμένουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση».

Ο γενικός γραμματέας της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας αναφέρθηκε στη «διαμάχη» της UEFA με την ευρωπαϊκή Super League: «Το ποδόσφαιρο βγήκε πιο δυνατό από αυτό. Οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι φίλαθλοι και το άθλημα το ίδιο. Εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να επανέλθει η ενότητα. Δεν ήταν οι πιο εύκολες 48 ώρες μπορώ να σας πω, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε περιθώρια. Το ποδόσφαιρο πρέπει να προχωράει ενωμένο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, επειδή αναφερθήκατε στην European Super League, τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Μαργαρίτη Σχοινά, τον επίτροπό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δύο βγήκαν ανοιχτά και στήριξαν τις δομές και την πυραμίδα του ποδοσφαίρου. Οπότε θα ήθελα να τους ευχαριστήσω δημόσια».

Οι πρωταθλητές Ευρώπης και πρεσβευτές του Euro 2020, Αντώνης Νικοπολίδης και Γιώργος Καραγκούνης, φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή της Κυριακής. Η απουσία της εθνικής ομάδας από τις μεγάλες διοργανώσεις βρέθηκε στο επίκεντρο με τον Αντώνη Νικοπολίδη να σχολιάζει ότι «πρέπει να υπάρξει ένα στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του ποδοσφαίρου το οποίο πρέπει να έχει μία διάρκεια 5 ετών, να έχει συγκεκριμένη στρατηγική, δομή, πλάνο και ανθρώπους να το τρέξουν. Αυτήν τη στιγμή ψάχνουμε να φτιάξουμε την εθνική ομάδα ενώ δεν υπάρχει βάση». Ο Γιώργος Καραγκούνης επεσήμανε ότι «ευχόμαστε όλοι να μην κρατήσει πολύ καιρό αυτό και να επιστρέψουμε στις επιτυχίες. Όμως δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος γιατί δεν υπάρχουν υποδομές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αντί να καλυτερεύουμε σε αυτό το επίπεδο θα έλεγα ότι χειροτερεύουμε».

Ο Αντώνης Νικοπολίδης έχρισε ως φαβορί τη Γαλλία για την κατάκτηση του Euro 2020: «Εγώ νομίζω ότι το νούμερο ένα για φαβορί είναι η Γαλλία. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, έχει το πιο ποιοτικό και μεγάλο ρόστερ και για μένα διαθέτει έναν σούπερ σταρ, σιγά σιγά ο Ρονάλντο φεύγει από το προσκήνιο, και αυτός είναι ο Μπαπέ». Ο Γιώργος Καραγκούνης εξέφρασε την επιθυμία του να δει στον τελικό την Ιταλία με την Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος: «Εγώ είμαι με τους Ιταλούς. Πάντα τους υποστήριζα. Από τη στιγμή που η πρώτη μου ομάδα ήταν η Ίντερ, έχω ζήσει εκεί, και πηγαίνω συχνά και την υποστηρίζω. Η άλλη ομάδα είναι η Πορτογαλία γιατί είναι προπονητής ο Φερνάντο Σάντος. Ζήσαμε πολλά μαζί αλλά έχω και πολλές συμπάθειες και φίλους. Ας πάνε στον τελικό αυτές οι δύο ομάδες και ας κερδίσει ο καλύτερος».

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου έχει ξεκινήσει και ο ΑΝΤ1 σας βάζει στο κλίμα με την εκπομπή «Ο δρόμος προς το Euro 2020», κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45.

Επόμενο ραντεβού το Σάββατο 8 Μαΐου!

#ODromosProsToEURO

Ειδήσεις σήμερα:

Χάρλεμ: Ακραία ρατσιστική επίθεση σε ανυποψίαστο άνδρα (βίντεο)

Μακρινίτσα: Στους παππούδες η επιμέλεια του παιδιού της Κωνσταντίνας

Lockdown με κορονοπάρτι και χιλιάδες πρόστιμα την Κυριακή