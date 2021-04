Πολιτική

Μεσαία τάξη: Ο Μητσοτάκης “στο στόχαστρο” των κομμάτων

"Πυρά" απο την Αντιπολίτευση μετα τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο.





Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο.

“Ο κ. Μητσοτάκης ας επιστρέψει στη μεσαία τάξη όσα της αφαιρεί 1,5 χρόνο πριν πουλήσει success story”, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Νάσος Ηλιόπουλος, επισημαίνοντας πως “κάθε μέρα η μεσαία τάξη έρχεται αντιμέτωπη με τα αδιέξοδα της πολιτικής της κυβέρνησης”.



Ειδικότερα, ο Νάσος Ηλιόπουλος κατήγγειλε ότι “καταργεί το 8ωρο και μειώνει μισθούς για εργαζόμενους. αφήνει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χωρίς ίχνος ρευστότητας αντιμέτωπες με λουκέτα και απολύσεις και αρνείται τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, επί ένα χρόνο εξευτελίζει δικηγόρους, οικονομολόγους και μηχανικούς χωρίς στήριξη και με προγράμματα Σκόιλ Ελικικού”, ενώ σημείωσε πως “βγάζει στο σφυρί την πρώτη κατοικία με το νέο πτωχευτικό”.



Ακολουθεί η πλήρης δήλωση:

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ:

“Μέχρι τον Οκτώβριο είχαμε 393 απώλειες συμπολιτών μας. Σε έξι μήνες από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα, ενώ είχαμε το πιο σκληρό και αποτυχημένο lockdown της Ευρώπης, οι απώλειες 25πλασιάστηκαν στις 10.007. Μετά από 6 μήνες lockdown, το ΕΣΥ και οι υγειονομικοί παραμένουν υπό κατάρρευση, χωρίς ουσιαστική στήριξη και ο αριθμός των διασωληνωμένων εντός και εκτός ΜΕΘ είναι δραματικά υψηλός. Ο εμβολιασμός έχει πέσει θύμα της επικοινωνιακής βουλιμίας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, αφού παρά τα μεγάλα λόγια, μόλις το 8% των πολιτών έχουν κάνει και τις δύο δόσεις, ενώ η Ελλάδα κατ ατάσσεται 24η σε 30 χώρες σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς με την πρώτη δόση.Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, μέτρα για τις εστίες υπερμετάδοσης όπως χώροι εργασίας και ΜΜΜ, συνταγογράφηση των μοριακών τεστ και επίταξη ιδιωτικών νοσοκομείων, ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να διαχειρίζεται την πανδημία με όρους επικοινωνίας, με ολέθρια αποτελέσματα για την κοινωνία”.

Από την πλευρά της, η Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, αναφέρει «στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο επιβεβαιώθηκε η αποτυχία της κυβέρνησης καθώς ο στόχος του Προϋπολογισμού, περί ανάπτυξης 4,8% για φέτος, ψαλιδίστηκε ήδη από την ίδια στο 3,6%. Το δήθεν σχέδιο “επανεκκίνησης” της οικονομίας που παρουσιάστηκε απλώς επαναλαμβάνει:

τον κυβερνητικό μύθο περί επαρκών δαπανών στήριξης της πραγματικής οικονομίας,

τον νέο πτωχευτικό νόμο που οδηγεί σε εκκαθάριση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε δήμευση της περιουσίας των νοικοκυριών και της πρώτης κατοικίας,

ιδιωτικοποιήσεις,

φορολογικά μέτρα που ωφελούν προνομιακά τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήματα,

διάλυση της εργασίας με κατάργηση του 8ώρου, απλήρωτες υπερωρίες και πλήρως απελευθερωμένες φθηνές απολύσεις,

παραπομπή στο Ταμείο Ανάκαμψης, από το οποίο η κυβέρνηση έχει ήδη φροντίσει να αποκλείσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση επιμένει να αναμασά το ίδιο σχέδιο, που δεν αφορά τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιμένει να αρνείται τη ρύθμιση των χρεών με “κούρεμα”, την ουσιαστική ενίσχυση της ρευστότητας, την προστασία των θέσεων και σχέσεων εργασίας. Επιμένει να τιμωρεί την κοινωνική πλειοψηφία».





Φώφη Γεννηματά: Η κυβέρνηση όχι μονο δεν στηρίζει τους μικρομεσαίους αλλά διευρύνει τις ανισότητες

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, με αντικείμενο τα μέτρα της Κυβέρνησης για την Οικονομία, τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης για τον εργασιακό νόμο, και την λειτουργία του δημοσίου.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Με τα μέτρα της Κυβέρνησης δεν στηρίζονται αποτελεσματικά οι μικρομεσαίοι που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες. Αντίθετα με την πολιτική της η Κυβέρνηση διευρύνει τις ανισότητες σε βάρος των μικρομεσαίων και των εργαζομένων. Και αυτό όχι μόνο δεν εγγυάται την ομαλή επανεκκίνηση της Οικονομίας, αλλά μεγαλώνει τον κίνδυνο για λουκέτα και μαζική ανεργία. Οι εργαζόμενοι, όχι μόνο υποχρεώθηκαν για πολλούς μήνες να ζουν με 534 ευρώ, αλλά τώρα αντιμετωπίζουν και μια πρωτοφανή επίθεση της ΝΔ στα εργασιακά τους δικαιώματα. Μετά την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων, έρχονται η «επιχείρηση» κατάργησης του 8ωρου, οι απλήρωτες υπερωρίες, αλλά και η αμφισβήτηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών που προβλέπει ο Ν/ 1264/82. Η Κυβέρνηση αδίστακτα εξοφλεί τα προεκλογικά της γραμμάτια προς την μεγάλη εργοδοσία και προωθεί το μοντέλο της φθηνής και απαξιωμένης εργασίας. Το Κίνημα Αλλαγής στέκεται δυναμικά απέναντι σε αυτή την πολιτική και τα σχέδια της Κυβέρνησης μέσα και έξω από τη Βουλή”.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του αναφέρει «Η κυβέρνηση της ΝΔ, όχι μόνο δεν επιστρέφει πίσω στους μικρούς επιχειρηματίες όσα έχασαν, αλλά με αφορμή και την πανδημία ενισχύει τα αδιέξοδά τους, τα οποία με την πολιτική τους διαμόρφωσαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Απ’ αυτήν την άποψη η αντιπαράθεση των -νυν και πρώην- κυβερνητικών κομμάτων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ) γύρω απ’ τη στήριξη της λεγόμενης “μεσαίας τάξης” συνιστά ρεσιτάλ υποκρισίας, καθώς όλοι τους διατηρούν και στηρίζουν εκείνους τους νόμους και μηχανισμούς που τη συμπιέζουν για χάρη του μεγάλου κεφαλαίου».

Επικριτικά σχολίασε και η Ελληνική Λύση τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο:, αναφέροντας “Την ώρα που τα εθνικά κοινοβούλια εννέα χωρών, αλλά και το συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας δεν έχουν εγκρίνει το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός το επικαλέστηκε για πολλοστή φορά τους τελευταίους μήνες με «πανηγυρική διάθεση». Την ίδια στιγμή που η αγορά καταρρέει, η ανεργία καλπάζει, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν έχει πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση, η κυβέρνηση μιλά για «οικονομικούς δείκτες που ανακάμπτουν»! Είμαστε η μοναδική χώρα στον πλανήτη που καταρρέει εν μέσω πανηγυρισμών”.

