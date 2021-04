Life

Halle Berry: Απέκτησε το hair look που λίγες θα τολμούσαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε την τεράστια αλλαγή.

H Halle Berry ξέρει να τραβά τα βλέμματα και να εντυπωσιάζει.

Είναι από τις τολμηρές του Hollywood,όσον αφορά την εμφάνισή της, καθώς δεν διστάζει να πειραματίζεται, ειδικά με το hair look της.

Τη Halle Berry την έχουμε δει με μακρύ, πλούσιο μαλλί αλλά και με a la garcon στυλ (αγορέ, δηλαδή).

Τελευταία, η ηθοποιός είχε υιοθετήσει ένα μακρύ, φιλαριστό κούρεμα, με ανταύγειες. Όπως φαίνεται, όμως, από τη χθεσινή της εμφάνιση στα Βραβεία Oscar, αυτό το hair style αποτελεί παρελθόν!

