Υγεία - Περιβάλλον

Θεοδωρίδου – Θεμιστοκλέους για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού

Η ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19.

Η ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, στο Υπουργείο Υγείας.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.

Μία τροποποίηση στον τρόπο χορήγησης του εμβολίου της AstraZeneca, ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Αν και σύμφωνα με το πρόγραμμα, το βέλτιστο ανοσολογικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την απόσταση μεταξύ 1 ης και 2 ης δόσης να απέχει 12 εβδομάδες, εάν κάποιος επιθυμεί να κάνει τη δεύτερη δόση νωρίτερα (μετά τις 8 εβδομάδες), έχει αυτήν τη δυνατότητα, έστω και με μία μικρή μείωση της άριστης ανοσολογικής απάντησης.

Από την πλευρά του, ο Μάριος Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε ότι την Μεγάλη Πέμπτη θα ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού για τους εμβολισμούς της ηλικιακής ομάδας 40-44 με AstraZeneca.