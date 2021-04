Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Τροποποίηση για το εμβόλιο της AstraZeneca

Τι είπε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τις εγκύους, καθώς και για τα νεότερα στοιχεία σχετικά με το εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Μία τροποποίηση στον τρόπο χορήγησης του εμβολίου της AstraZeneca, ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας.

Αν και σύμφωνα με το πρόγραμμα, το βέλτιστο ανοσολογικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την απόσταση μεταξύ 1 ης και 2 ης δόσης να απέχει 12 εβδομάδες, εάν κάποιος επιθυμεί να κάνει τη δεύτερη δόση νωρίτερα (μετά τις 8 εβδομάδες), έχει αυτήν τη δυνατότητα, έστω και με μία μικρή μείωση της άριστης ανοσολογικής απάντησης.

Παράλληλα, η κ. Θεοδωρίδου εμφανίστηκε καθησυχαστική αναφορικά με τη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με την ασφάλεια της χορήγησης του σκευάσματος σε εγκύους, υπογραμμίζοντας πως δεν έχουν προκύψει σημάδια ανησυχίας. Το μοναδικό μειονέκτημα των εμβολίων που έχουν ιικό φορέα, επεσήμανε, είναι πως δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να στηρίζουν την απόλυτα ασφαλή χορήγησή τους σε εγκύους.

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών αναφέρθηκε επίσης στην ανάλυση των δεδομένων για τα θρομβωτικά επεισόδια που πιθανόν να σχετίζονταν με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson από τον FDA και ΕΜΑ, όπου εξετάστηκαν 15 περιπτώσεις σε σύνολο 7,9 εκατ. δόσεων εμβολίου και αφορούσαν σε γυναίκες 18 έως 44 ετών και δύο περιστατικά άνω των 50 ετών. Τόνισε ότι τα οφέλη υπερτερούν από τις σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες, σημειώνοντας παράλληλα ότι οφείλουμε να είμαστε ενημερωμένοι για τις σπάνισες αυτές περιπτώσεις.

