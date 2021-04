Πολιτική

Τουρκική NAVTEX στην “καρδιά” του Αιγαίου

Νέα πρόκληση απο τους Τούρκους στο Αρχιπέλαγος

Με μία ακόμη NAVTEX η Τουρκία επιβεβαιώνει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στους σχεδιασμούς και τη συμπεριφορά της έναντι της Ελλάδας.

Με μία NAVTEX- πρόκληση δηλώνει ότι θα κάνει άσκηση έρευνας - διάσωσης στην "καρδιά" του Αιγαίου!

Η NAVTEX:



NAVTEX 0341/201



TURNHOS N/W : 0341/21

AEGEAN SEA

1. SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISES, ON 20,25 AND 26 MAY 21

FROM 0300Z TO 1500Z IN AREAS BOUNDED BY:

AREA-1

39 04.00 N – 025 43.00 E

38 44.00 N – 025 43.00 E

38 44.00 N – 024 55.00 E

38 53.00 N – 024 55.00 E

39 04.00 N – 025 21.00 E

AREA-2

38 55.00 N – 026 00.00 E

38 51.00 N – 026 20.00 E

38 43.00 N – 026 12.00 E

38 44.00 N – 025 53.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 261600Z MAY 21

Ερντογάν: H Τουρκία θα επιδιώξει διχοτόμηση της Κύπρου στη Γενεύη

"Θα πάμε στη Γενεύη με τον Ερσίν Τατάρ για λύση δύο κρατών στην Κύπρο", διεμήνυσε ο Ταγίπ Ερντογάν, δυναμιτίζοντας την πενταμερή και αλλάζοντας το περιεχόμενο των συνομιλιών, όπως προβλέπονται από όλα τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

