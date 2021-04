Κοινωνία

Πάσχα στο… Ντουμπάι, αντί για το χωριό

Το εμιράτο αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους Έλληνες, λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις εκτός νομού.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Άλλος στην πόλη μένει και άλλος για Ντουμπάι τραβάει… Οι μπάρες των διοδίων μπορεί να μένουν κλειστές, τα σύνορα όμως είναι ανοιχτά για εκείνους που δεν αντέχουν το «Πάσχα στην πόλη» και αρκετοί ετοιμάζονται να ψήσουν Οβελία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Με ένα απλό μοριακό τεστ και χωρίς καραντίνα, οι ταξιδιώτες μπορούν να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα με ελάχιστους περιορισμούς αφού τα πάντα είναι ανοιχτά. Λόγω όμως της περιόδου του ραμαζανιού, πάρτυ όπως τα Χριστούγεννα δεν επιτρέπονται…

Για έξι ημέρες στο Ντουμπάι το κόστος αγγίζει περίπου τα 900€ ενώ δέλεαρ για τους Έλληνες ταξιδιώτες αποτελεί το γεγονός ότι Ελληνικές επιχειρήσεις εστιάσης οργανώνουν και πασχαλινά τραπέζια.

Η εμφάνιση της ινδικής μετάλλαξης προβληματίζει όσους έχουν ήδη ετοιμάσει βαλίτσες ύστερα και από την καταγραφή κρούσματος στην χώρα μας από τουρίστρια που είχε επισκεφτεί το Ντουμπάι.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι η δεύτερη χώρα σε όλον τον κόσμο που το πρόγραμμα εμβολιασμού έχει προχωρήσει σε μεγάλο αριθμό του πληθυσμού, ωστόσο τα κρούσματα αγγίζουν καθημερινά τα 1.500.

Ταξιδιώτες μιλούν στον ΑΝΤ1:





