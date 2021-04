Τεχνολογία - Επιστήμη

Αυτόνομο εναέριο όχημα πολλαπλών χρήσεων από την ΕΑΒ

Σύσκεψη με θέμα την ταχεία προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης, του καινοτόμου σχεδιασμού.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας συγκάλεσε σύσκεψη με θέμα την ταχεία προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης, του καινοτόμου σχεδιασμού και της βιομηχανικής παραγωγής Αυτόνομου Εναέριου Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).

Έλαβαν μέρος η Διοίκηση της ΕΑΒ (Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κούτρας, Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Παπακώστας, Αντιπρόεδρος κ. Μιχαήλ Κορωναίος), οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές – Ερευνητές κ.κ. Κύρος Υάκινθος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Παπανικολάου και Αντώνιος Γαστεράτος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Γεώργιος Σταμούλης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και οι συνεργάτες του Υπουργού Οικονομικών σε θέματα Έρευνας & Καινοτομίας, Πανεπιστημιακοί Καθηγητές κ.κ. Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς και Κωστής Μαγουλάς, και ο Δρ. Χρήστος Χριστοδούλου.

Ο κ. Σταϊκούρας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα βήματα προς την οικοδόμηση της τόσο αναγκαίας, δημιουργικής και αξιόπιστης συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων και της ΕΑΒ, γεγονός που θα επιτρέψει στη χώρα να μπει ως παραγωγός στο πεδίο προϊόντων υψηλής και καινοτόμας τεχνολογίας.

Τόνισε τη βούλησή του να συνδράμει ώστε το έργο να ολοκληρωθεί στον συντομότερο χρόνο, με το χαμηλότερο δυνατόν δημόσιο κόστος και την υψηλότερη ποιότητα και αξιοπιστία, έτσι ώστε το προϊόν να είναι διεθνώς ανταγωνιστικό.

Έκλεισε την τοποθέτησή του με την επισήμανση ότι όλοι μας έχουμε χρέος να αποδείξουμε ότι και θέλουμε και μπορούμε να πετύχουμε συνεργασίες μεταξύ επιστήμης, έρευνας και καινοτομίας με τη βιομηχανία και ευρύτερα την παραγωγή, για να κάνουμε τη χώρα μας ολοένα και πιο ισχυρή στη διεθνή σκηνή.

